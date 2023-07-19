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"Дождь": В Беларуси исчезают украинские дети

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Часть украинских детей, вывозимых из оккупированных РФ территорий на отдых в Беларусь, пропадает в России. Правозащитники уже установили личности 16 украинских детей-сирот, сообщил телеканал "Дождь".

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Возвращение в Украину детей, вывезенных в летние лагеря на териитории России
Возвращение в Украину детей, вывезенных в летние лагеря на териитории РоссииФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Детей с аннексированных Россией территорий Украины отправляют в оздоровительные лагеря в Беларуси "на отдых", но обратно возвращаются не все, некоторые исчезают на территории России, сообщил глава оппозиционного Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в интервью телеканалу "Дождь" в среду, 19 июля.

"Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть след их потерян на территории Российской Федерации. Мы не можем дальше сообщить сведения о том, где они в настоящий момент находятся", - сказал Латушко. Сколько украинских детей могли исчезнуть таким образом, он не уточнил.

По словам оппозиционного политика, правозащитники идентифицируют украинских детей, вывезенных в Беларусь, по лицам. На сегодняшний день они уже установили личности 16 детей-сирот. "Но это только начало. К сожалению, мы можем говорить о том, что их может быть порядка двухсот", - сказал Латушко.

Вывоз украинских детей на отдых в Беларусь

Назначенные Россией "власти" аннексированных территорий утверждают, что сирот из детских домов вывозят в Беларусь для оздоровления. В июне секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что более двух тысяч детей из аннексированных "ДНР" и "ЛНР" съездили на отдых в санатории Минской области с согласия родителей или опекунов.

Депутаты Европарламента 18 июля обратились в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с призывом выдать ордер на арест правителя Беларуси Александра Лукашенко. В документе, принятом Комитетом Европарламента по иностранным делам, говорится, что на Беларусь лежит ответственность за ущерб, нанесенный Украине, и преступления, совершенные на ее территории. Кроме того, депутаты Европарламента указали на роль режима Лукашенко в незаконной депортации украинских детей.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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