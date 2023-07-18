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Эр-Рияд и Анкара пытаются вернуть украинских детей из России

Сергей Гуща
1 ч. назад

Саудовская Аравия и Турция стали посредниками, поскольку Россия и Украина не доверяют друг другу и не готовы вести переговоры напрямую по этому вопросу, утверждает британская газета Financial Times.

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Разрушенная детская площадка в Харькове, март 2023 года
Фото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

Саудовская Аравия и Турция ведут с Россией и Украиной секретные переговоры, чтобы добиться возвращения украинских детей, вывезенных в РФ, на родину. Об этом сообщила во вторник, 18 июля, британская газета Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Необходимость в посредниках возникла потому, что эта тема, в отличие от переговоров по обмену пленными, которые происходят постоянно, оказалась настолько чувствительной, что ни российская, ни украинская сторона не готовы общаться напрямую, утверждает издание. Так, уполномоченная по правам детей в Украине Дарья Герасимчук сказала FT, что прямой связи с Москвой у нее нет. Кроме того, Россия и Украина не доверяют друг другу, поэтому нуждаются в независимом посреднике, который имел бы данные от обеих сторон, сообщил газете один из источников.

В Россию вывезено около 20 тысяч детей

Проблему усугубляет то, что число детей, вывезенных из Украины в Россию, неизвестно, а обстоятельства, при которых они попали в РФ, осложняют подсчет. По украинским оценкам, за время войны в Россию были вывезены около 20 тысяч детей.

По данным Financial Times, переговоры идут уже несколько месяцев, в них участвует миллиардер Роман Абрамович, который ранее был посредником в переговорах об обмене пленных защитников "Азовстали" и о "зерновой сделке". Как сообщил FT один из источников, вопрос о необходимости возвращения украинских детей Саудовская Аравия поднимала на встрече G20 в Копенгагене.

Ордер МУС на арест Путина за депортацию детей

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Суд подозревает Путина в военных преступлениях, в частности насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Российские власти заявляют, что вывозили украинских детей для их безопасности.

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