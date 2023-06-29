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Более 1000 детей из Украины - под "предварительной опекой"

Александра Иванова
1 ч. назад

В отчете правительства Ростовской области говорится о передаче в 2022 году под "предварительную опеку" в РФ 1184 детей из Украины. Между тем Львова-Белова называла число в 380 детей, пишут "Важные истории".

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Разрушенная детская площадка в Харькове, март 2023 года
После начала вторжения Россия начала массово депортировать детей из Украины в РФФото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

Число детей, вывезенных Россией из Украины и переданных под "предварительную опеку", может превышать официально заявленное властями РФ как минимум в три раза. Об этом пишет онлайн-издание "Важные истории" в среду, 28 июня.

Журналисты проанализировали отчет о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год. В этом документе говорится, что под "предварительную опеку" в РФ было передано 1184 ребенка, которые прибыли "без законных представителей с территорий Донбасса и Украины".

Между тем в конце 2022 года уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что в российские семьи было устроено 380 детей, вывезенных с территорий Украины. Ту же цифру она называла в марте, апреле и июне 2023 года, напоминает издание.

Неясный статус детей из Украины

Какой статус у детей, прибывших в Россию из Украины "без законных представителей", не ясно, уточняют журналисты. Это могут быть дети-сироты, которые жили в детдомах на оккупированных территориях или потеряли родителей на войне. Кроме того, в статистике могли быть учтены дети, прибывшие в Россию без родителей, но в сопровождении бабушек, тети или других родственников. Здесь могут быть учтены и массово вывезенные в Россию воспитанники детских учреждений. Обычно опеку над ними оформляет директор учреждения, пишут "Важные истории".

Как следует из отчета министерства просвещения РФ, в 2022 году в Ростовской области под "предварительную опеку" отдали 534 ребенка. Это дает основание предположить, что остальные дети, фигурирующие в отчете правительства Ростовской области, были распределены в другие регионы РФ.

По открытым источникам расследователи установили местонахождение 290 детей из Украины. Они проживают теперь в 23 регионах России, в том числе Новосибирской (47 детей), Московской (как минимум 30), Калужской (25), Нижегородской (24) областях и Ямало-Ненецком автономном округе (21 ребенок). 

Депортация Россией детей из Украины

После начала полномасштабного военного вторжения в соседнее государство Россия стала массово вывозить из Украины безнадзорных детей. Точное число депортированных детей неизвестно. По некоторым оценкам, их от 4400 до 19 500 человек.

В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставления украинским детям российского гражданства.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений - насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых ВС РФ территорий Украины.

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