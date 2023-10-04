Нужен единый механизм репатриации украинских детей из РФ

Украина нуждается в едином правовом механизме возвращения депортированных в РФ детей для ускорения этого процесса. Об этом в среду, 4 октября, заявила эксперт Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская, которая является одним из авторов аналитического отчета "Механизмы (пути) возвращения украинцев, которые были депортированы на территорию Российской Федерации".

Сейчас, по данным украинского портала "Дети войны", в Россию предположительно депортировали по меньшей мере 19 546 украинских детей. Вернуть пока удалось только 386. Как рассказала Рашевская во время презентации отчета в киевском "Медиацентре Украина", каждый случай репатриации ребенка имеет свои особенности, ведь российская сторона оказывает сопротивление этому процессу. Сложность зависит от статуса ребенка - является ли он сиротой или лишенным родительской опеки, успели ли ему "навязать" российское гражданство и был ли он свидетелем военных преступлений, добавляет эксперт.

Детей, лишенных родительской опеки, вернуть труднее всего

Детей без сопровождения, которые не имеют законных опекунов, вернуть значительно труднее, ведь их не с кем потенциально воссоединять, отмечается в отчете. Кроме того, РФ отказывается предоставить списки таких несовершеннолетних, усложняет их идентификацию путем изменения персональных данных и автоматически считает их своими гражданами.

В случаях возвращения детей, имеющих законных представителей, российские власти также препятствуют, говорит Рашевская. В частности, не признают украинские документы об опекунстве, особенно выданные после 24 февраля 2022 года, и вынуждают родственников к прохождению ДНК-теста, что затягивает процесс.

"Существуют также случаи принуждения перевыдавать документы об установлении опеки по российскому законодательству. Для того, чтобы их оформить, это лицо должно быть гражданином РФ", - говорит Рашевская. После такой процедуры у людей могут возникнуть проблемы с выездом из РФ и с временно оккупированных ею территорий, добавляет она. В частности, правозащитнице известны случаи отказа в выезде из оккупированных частей Запорожья и Херсонщины.

Кроме того, Рашевская рассказала о случаях давления на родителей или законных представителей путем незаконных задержаний, допросов и принудительного обнажения на камеру.

Единый механизм позволит возвращать детей группами

Правозащитники считают, что избежать этого позволит разработка единого правового механизма организованной репатриации детей группами. "Родители или законные представители больше не будут вынуждены ехать на территорию РФ и терпеть издевательства. Этот механизм позволит вернуть детей быстрее. При этом он должен включать всех, кто имел статус ребенка на момент принудительного перемещения или противоправной депортации", - пояснила Рашевская.

По ее мнению, процесс должен начаться с принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая "закрепит обязательства РФ, Украины и государств-участников Женевских конвенций, касающихся возвращения украинских детей". Документ должен также закрепить индивидуальный подход к возвращению каждого ребенка, включающий меры дальнейшей реабилитации и интеграции.

Правозащитники за привлечение третьей стороны к репатриации детей

Кроме того, как говорится в отчете, механизм предусматривает привлечение третьей стороны, которой может стать нейтральное государство, или же специализированная международная организация - правительственная или неправительственная. В качестве примеров приводятся ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и Save the Children International.

По словам Рашевской, третья сторона должна выступить не просто посредником между РФ и Украиной, но и гарантом выполнения дальнейших договоренностей, заключенных по примеру формата "зерновой сделки".

В Россию могут быть вывезены более двух миллионов украинцев

В отчете очерчены проблемы с возвращением депортированных или принудительно вывезенных из Украины взрослых, которых в России может быть более двух миллионов. Точная цифра украинцев, которые находятся там, неизвестна, ведь у украинских органов власти и международных организаций нет доступа к оккупированным территориям и территории РФ, отмечается в документе.

Долгое время единственным маршрутом для возвращения граждан Украины с территории РФ оставался выезд через третьи страны. По словам директора по адвокации Центра прав человека ZMINA Алены Луневой, в начале полномасштабной войны страны ЕС, граничащие с РФ, пропускали даже тех украинцев, которые имели проблемы с документами. Сейчас же участились случаи отказов в пропуске, в частности со стороны Польши и Эстонии. Особенно это касается мужчин, говорит Лунева.

В случае проблем с документами или их потери украинцы имеют возможность въехать на территорию Украины из России через гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка", который функционирует на приграничной части Сумщины. Как уточнила Лунева, действует он только на въезд в Украину. Впрочем, по ее словам, проблема заключается в том, что российская сторона время от времени блокирует работу этого пункта пропуска.

Удостоверение на возвращение в Украину как шанс доехать домой

Кроме того, Лунева обратила внимание на возможность получения удостоверения на возвращение в Украину, с помощью которого украинцы могут также выехать в третьи страны. Ранее их выдавали только в консульских учреждениях Украины за рубежом, но с ноября 2022 года правительство разрешило оформлять их по обращению родственников на территории Украины. Передача этих документов на территорию РФ осуществляется преимущественно через волонтерские организации, уточнила Лунева.

По ее информации, на данный момент было выдано не менее 70 таких удостоверений. Впрочем, правозащитница обращает внимание на то, что эта практика не распространялась на жителей оккупированных территорий, которым в связи с принуждением приобретать гражданство РФ все сложнее выехать на территорию России без документов. Поэтому Лунева выразила надежду, что при пересмотре этой процедуры в ноябре Кабинет министров учтет это, чтобы "была процедура выезда с оккупированных территорий".

Механизма возвращения заключенных нет

Отдельной проблемой в отчете называется отсутствие эффективного государственного механизма возвращения граждан Украины, депортированных из мест несвободы на оккупированной территории Украины. По данным министерства юстиции Украины, речь может идти примерно двух тысячах человек. В то же время общественная организация "Защита узников Украины" считает, что Россия разместила более 3,5 тысячи заключенных украинцев, например, в Волгоградской, Владимирской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

Смотрите также: