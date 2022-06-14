 ООН выступила против усыновления украинских детей в России | Новости из Германии об Украине | DW | 14.06.2022

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Украина

ООН выступила против усыновления украинских детей в России

В ЮНИСЕФ напомнили, что решение об усыновлении должно приниматься в интересах ребенка и исключительно с его добровольного согласия.

Украинский ребенок играет с мячом в центре приема беженцев в Запорожье

Украинский ребенок играет с мячом в центре приема беженцев в Запорожье

Украинские дети, попавшие в Россию в качестве беженцев после начала вооруженной агрессии РФ против Украины, не должны усыновляться российскими семьями. Об этом во вторник, 14 июня, заявила Афшан Хан, региональный директор Отделения ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии и спецкоординатор по вопросам кризиса, связанного с беженцами и мигрантами, в Европе.

"Мы еще раз повторяем, в том числе, Российской Федерации, что усыновление не должно происходить во время чрезвычайных ситуаций или непосредственно после них", - сказала госпожа Хан. Она напомнила, что любое перемещение детей должно производиться только в их интересах, а также с информированного добровольного согласия их родителей. Дети, вывезенные в другую страну без соблюдения этих условий, не могут считаться сиротами.

"Что касается детей, отправленных в Россию, то мы тесно работаем вместе с уполномоченными представителями по их правам и международными организациями, чтобы наилучшим образом задокументировать такие случаи", - подчеркнула региональный координатор ЮНИСЕФ.

В Раде просят ООН помочь вернуть украинских детей из РФ

10 июня в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН в Гааге и Верховному комиссару по делам беженцев ООН. В этом обращении депутаты просят защитить украинских детей, "похищенных и принудительно вывезенных" в РФ, или находящихся на оккупированных территориях, от усыновления их российскими семьями. Рада также просит международные организации помочь вернуть этих детей в Украину.

В нарушение норм международного права, Россия принудительно депортировала "миллионы граждан Украины, среди которых есть дети, в том числе дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки", говорится в пояснительной записке к проекту постановления, которое сейчас рассматривается в Комитете Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В марте ООН уже высказывала опасения относительно принудительного усыновления украинских детей в России. Особенную тревогу у международной организации вызывала судьба примерно 90 тысяч детей, которые жили в детских домах и школах-интернатах на востоке Украины.

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    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

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    Автор: Анатолий Колесников


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