Правозащитники выявили 378 детей из Украины в семьях в РФ

Неправительственная организация "Региональный центр прав человека" на основании открытых источников установила местонахождение 378 украинских детей, депортированных в РФ и устроенных в российские семьи. Об этом заявили представители организации во время презентации своего исследования во вторник, 16 января, в Киеве.

Как уточнила эксперт "Регионального центра прав человека" Екатерина Рашевская в комментарии DW, большинство этих детей находятся в Московской области. "Мы установили, в каком регионе или конкретном населенном пункте они находятся, - отметила Рашевская. - Что касается трети этих детей, у нас есть их фотографии, мы знаем, какой их возраст, имеют ли они инвалидность или недостатки развития".

Что известно о приемных родителях детей из Украины

Кроме того, правозащитники установили имена 69 приемных родителей. По данным организации, почти все семьи являются "ресурсными", то есть уже имели приемных детей. "По профессии среди них больше всего учителей, - прокомментировала Рашевская. - Также есть военные и бывшие военные, которые участвовали в чеченских войнах. Есть люди, работающие в культурной сфере, и религиозные деятели. К сожалению - и это аргумент, почему мы не сотрудничаем с российскими неправительственными организациями - среди приемных родителей много активистов и представителей благотворительных фондов".

Дети из Украины - усыновление или опека?

В то же время, украинские правозащитники не нашли судебных решений об усыновлении на имена приемных родителей, которых им удалось установить. "Если нет судебного решения - усыновления не было", - пояснила Рашевская. При этом она добавляет, что россияне могут скрывать эти решения. "Но по некоторым детям мы видели документы о передаче их под опеку", - добавила она.

Ранее в интервью DW уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также заявлял о почти 400 депортированных украинских детях, устроенных в российские семьи. По его мнению, все они были переданы гражданам РФ для усыновления.

Сколько детей вернули в Украину

В целом, по данным Национального информационного бюро Украины, в ходе полномасштабного вторжения РФ было депортировано более 19,5 тысяч украинских детей. Около 390 из них вернули в Украину.

Незаконная депортация украинских детей стала основанием для выдачи в прошлом году Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

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