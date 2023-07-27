Здравствуй, школа: как учатся украинские дети в условиях войны
В Украине начался новый учебный год - уже второй в условиях полномасштабной войны. Как встретили 1 сентября, и как будут учиться украинские школьники в разных регионах страны? Фотогалерея DW.
Буча: гимн Украины в День знаний
1 сентября 2023 года в Украине открылись только те школы, которые находятся далеко от линии фронта и границы с Беларусью. Еще одно обязательное условие - наличие бомбоубежища. На данный момент ими оснащены 75% украинских школ. На фотографии - ученики начальной школы в Буче исполняют гимн Украины.
Киев: начало учебного года без праздничной линейки
Во многих украинских школах отказались от проведения традиционных праздничных линеек, посвященных началу нового учебного года, решив не подвергать дополнительной опасности детей и учителей.
Львов: праздник знаний и благотворительная ярмарка
На празднике в День знаний в школах Львова в целях безопасности участвовали только первые и одиннадцатые классы, для которых этот день особенно важен. После праздника ученики одной из школ и их родители организовали благотворительную ярмарку для сбора средств в пользу детей, пострадавших от войны.
Изюмский район: на онлайн-уроке
В этом году в украинских школах будут три формы обучения: очная, дистанционная и смешанная. Предпочтение отдается очной, но решение о формате будут принимать директора школ. В регионах, где это невозможно, ищут другие возможности. Для онлайн-обручения учителя получили почти 96 тыс. ноутбуков, а школьники - около 36 тыс. планшетов и других устройств. На фото - онлайн-урок в Изюмском районе.
Харьков: танцы в метро в первый школьный день
Школьники в Харькове и Харьковской области офлайн учиться не смогут: ни одно укрытие не отвечает полностью правилам безопасности. Время подлета ракет составляет 40 секунд, и добраться до убежища, даже если оно находится в 50 метрах от школы, за это время невозможно. На фото - дети празднуют первый учебный день на подземной станции метро в Харькове.
Вместо школьного двора - в метро
Торжественные школьные линейки 1 сентября в Харькове прошли не в школьных дворах, а в укрытиях на станциях метро.
Киев: бомбоубежище в одной из школ
Из 13 тысяч школ в Украине в обычном формате будут работать 7,5 тысяч и еще около 3,8 тысяч - в смешанном из-за того, что размеры укрытий не позволят разместить всех учеников и учителей. Примерно 2,5 тысяч школ будут проводить занятия дистанционно. Такие данные привели в Минобразования Украины. На фото - бомбоубежище в одной из школ в Киеве.
Одесса: урок в бомбоубежище
Свыше 5 тысяч украинских школ требуют ремонта бомбоубежищ или их строительства с нуля. В начале года Украина выделила для этих целей 1,5 млрд гривен. На фотографии - школьники одной из школ в Одессе на уроке в бомбоубежище. Фото из архива.
Купянск: на руинах школы
За время полномасштабного российкого вторжения в Украине, по данным UNICEF, уничтожены 1300 школ. На фото - руины школы в поселке Купянск Харьковской области, разрушенной российской авиацией.
Купянск: на руинах школьной библиотеки
Директор общеобразовательной школы в Купянске Александр Пищик стоит на руинах школьной библиотеки. Здание школы было разрушено в результате российского воздушного обстрела 23 августа 2023 года. В городе все еще остается 451 ребенок, родители которых отказались эвакуироваться, несмотря на ожесточенные военные действия.
Краматорск: разрушенный спортзал
Жители Краматорска подметают выбитые стекла и приводят в порядок школьный спортзал, поврежденный в результате российской воздушной атаки.
Харьков: разрушенные школы и специальные классы в метро
Новое здание общеобразовательной школы I-III ступени на Старой Салтовке в Харькове российские войска разбомбили еще год назад. Но харьковские дети все же пошли учиться. Специальные классы оборудованы на пяти станциях метро в городе.