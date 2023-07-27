Здравствуй, школа: как учатся украинские дети в условиях войны

Из 13 тысяч школ в Украине в обычном формате будут работать 7,5 тысяч и еще около 3,8 тысяч - в смешанном из-за того, что размеры укрытий не позволят разместить всех учеников и учителей. Примерно 2,5 тысяч школ будут проводить занятия дистанционно. Такие данные привели в Минобразования Украины. На фото - бомбоубежище в одной из школ в Киеве.