В Германии и Индии задумались об укреплении оборонных связей

Связи Индии и ФРГ в военной сфере до сих пор были минимальны, но война России против Украины и агрессивная риторика Китая заставляют Дели и Берлин переосмыслить свое оборонное партнерство.

Германия переживает существенные изменения в своей стратегии безопасности и сигнализирует о заинтересованности в укреплении связей с Индией в военной сфере. Очередное свидетельство тому - заявление посла ФРГ в Индии Филиппа Акермана (Philipp Ackermann) о, как он выразился, "огромном сдвиге парадигмы" в этой области.

"Раньше мы были очень нерешительны. Теперь в Германии есть ясно выраженная политическая воля расширить оборонное сотрудничество с Индией посредством визитов военных, учений, совместного производства и (взаимодействия. - Ред.) в других областях, включая информационные технологии", - заявил Акерманн в интервью изданию The Times of India 4 марта. Перед этим в конце февраля представители оборонных ведомств двух стран провели переговоры в Берлине, обсудив вопросы развития оборонного сотрудничества, ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе и возможное проведение там совместных учений. Так, в августе немецкие ВВС вместе с военными из Франции, США и других стран планируют принять участие в маневрах, организованных ВВС Индии. А в октябре военно-морской фрегат и корабль боевого обеспечения Германии должны посетить индийский штат Гоа.

Поставка немецких вооружений Индии: начало перемен?

Германия начинает рассматривать Индию как естественного партнера в регионе, констатируют наблюдатели, отмечая, что изменение отношения Берлина к Дели вызвано войной РФ против Украины и растущей агрессивностью Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Для Индии же речь идет о том, чтобы снизить многолетнюю зависимость от закупок оружия у России и диверсифицировать их источники.

Оборонные связи между Берлином и Дели до сих пор оставались на минимальном уровне, поскольку "было очень мало общего" и партнеры "смотрели куда-то в сторону, а не друг на друга", пояснил в беседе с DW отставной адмирал Арун Пракаш, в 2004-2006 годах занимавший пост начальника штаба военно-морских сил (ВМС) Индии. "Германия была сфокусирована на ЕС, а основные отношения в оборонной области у Индии были с Россией, Францией и Израилем. Одним словом, до сих пор связи с Германией были довольно отдаленными, за исключением одного случая, когда в конце 1980-х годов мы приобрели четыре подводные лодки проекта 212А, - уточнил Пракаш. - Эта программа также, к сожалению, пришла в упадок".

Борис Писториус Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Визит министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius) в Дели в прошлом году дал новый толчок двустороннему оборонному партнерству. Будучи первым главой немецкого Минобороны, посетившим Индию с 2015 года, Писториус выступает за упрощение сотрудничества в области обороны и заключения сделок на поставку оружия Индии, рассматривая эту страну как стратегического партнера наряду с Австралией и Японией.

Индийские военные эксперты говорят, что в Дели приветствовали бы такие перемены. "Немецкое машиностроение и технологии всегда были на высоте, но мы знали, что Германия ориентирована на ЕС, а законодательные ограничения в ФРГ препятствовали экспорту, поэтому мы не получали слишком много из Берлина, - указывает Арун Пракаш. - Сейчас немцы меняют законы и становятся более открытыми в плане предоставления нам военной техники. Мы будем рады этому".

Во время поездки министра обороны ФРГ в Индию немецкие и индийские компании подписали соглашение, предусматривающее возможность строительства шести современных дизель-электрических подводных лодок с применением стелс-технологий. В этой связи Пракаш отметил, что индийские ВМС будут рады иметь на вооружении немецкую боевую технику, если будет заключено соглашение о поддержке и поставках запасных частей.

Сотрудничество в области обороны - в интересах Индии и ФРГ

Дипендра Сингх Худа, генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий Северным командованием индийской армии, считает, что от более тесных отношений в военной сфере выиграют и Индия, и Германия. "Индии нужна модернизация, - подчеркнул отставной генерал. - Ей необходимо диверсифицировать закупки вооружений. Она ищет дополнительные технологии, а Германия обладает очень сильной и развитой оборонной промышленностью. Есть огромные возможности для расширения сотрудничества, которое поможет обеим сторонам".

Бывший начштаба ВМС Пракаш разделяет такую точку зрения: "В данный момент обе страны заинтересованы в том, чтобы наладить отношения друг с другом и посмотреть, что из это выйдет ". В то время как Индия является крупнейшим в мире импортером вооружений, Германия - один из самых крупных его экспортеров.

Потребности Дели в оружии весьма обширны, подтверждает Дипендра Сингх Худа: "Если вы посмотрите на индийские закупки оружия, то увидите, что они охватывают все сферы. Оборонная промышленность Индии не очень хорошо развита. Я думаю, что потенциал сотрудничества очень широк, учитывая, что потребности Индии огромны".

ВВС Германии и Индии сосредоточатся на совместных учениях

Еще одним элементом сотрудничества являются совместные учения. Ожидается, что в многосторонних учениях ВВС в августе примут участие десятки немецких военных самолетов, включая истребители Tornado и Eurofighter, самолеты-заправщики и военно-транспортную авиацию.

"Когда контингент немецких ВВС прибудет в Индию на учения, его возглавит сам главком. Он собирается прилететь вместе с истребителями Eurofighter. Такого я еще не видел", - сообщил DW Анил Голани, вице-маршал авиации в отставке, ныне гендиректор базирующегося в Дели Centre for Air Power Studies.

МиГ-21 индийских ВВС, октябрь 2020 года. Индия является крупным покупателем оружия у СССР и РФ на протяжении десятилетий Фото: Naveen Sharma/SOPA Images/ZUMA Wire/picture alliance

По его словам, военно-воздушные силы со всего мира все чаще хотят участвовать в учениях с индийскими ВВС. "Одна из причин заключается в том, что мы эксплуатируем как российские, так и западные самолеты - Су, Rafale, Mirage и другие. Нигде больше другие ВВС не могут получить возможность выставить свои самолеты (на учениях. - Ред.) против воздушного флота, произведенного в России".

У Берлина есть вопросы к Дели

По мере того как Индия и Германия вступают на путь установления более тесных отношений в оборонной области, наблюдатели напоминают, что обеим странам также необходимо осознать стратегические проблемы и интересы друг друга.

"Германия с подозрением смотрит на то, почему Индия открыто не поддержала одну из сторон в российско-украинской войне. Но у Дели есть свои собственные стратегические интересы. Нам следует обратить внимание на те сферы, где есть совпадения, а там, где существуют различия, сесть и обсудить, чтобы добиться большей ясности с обеих сторон, - рекомендует Дипендра Сингх Худа. - Откровенно говоря, если посмотреть, то именно так и развивались отношения между Индией и США на протяжении многих лет".

В то время как отставной вице-маршал авиации Анил Голани заявляет, что будущее индийско-германских отношений в оборонной области "хорошее и надежное", бывший начштаба ВМС Арун Пракаш предупреждает, что "трудно предсказать будущее и то, как всё обернется". По его словам, Индия и Германия должны начать сотрудничать и довести хотя бы один проект до успешного завершения: "Это проложит путь к будущим отношениям".

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