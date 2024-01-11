Продажа Eurofighter Саудовской Аравии: Берлин меняет курс?

Правительство Германии снимает свой запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, поскольку та помогает Израилю в защите от атак хуситов. В партии "зеленых" критикуют этот шаг.

Экспорт вооружений в Саудовскую Аравию Германия ограничила в октябре 2018 года, когда канцлером была Ангела Меркель (Angela Merkel). Причинами этого стало убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле и участие Эр-Рияда в войне в Йемене. Альянс арабских государств во главе с Саудовской Аравией вел в Йемене борьбу с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами. Следствием этой войны стал один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.

Сегодня, спустя чуть более пяти лет после введения запрета, коалиционное немецкое правительство во главе с социал-демократом Олафом Шольцем (Olaf Scholz) решило пересмотреть свою позицию. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 7 января во время визита в Иерусалим, Саудовская Аравия вносит значительный вклад в обеспечение безопасности Израиля после террористической атаки движения ХАМАС на это государство 7 октября 2023 года. "Это помогает сдерживать опасность распространения конфликта на весь регион", - указала министр.

"Позиция ФРГ четко скоординирована в рамках правительства"

Именно поэтому представляющая партию "Союз 90"/"зеленые" Бербок, как и ее партнеры по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Свободной демократической партии (СвДП), намерены снять запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию и не препятствовать продаже королевству европейских истребителей Eurofighter.

На вооружении саудовцев уже находятся 72 таких боевых самолета. Еще 48 готова поставить им Великобритания, однако Лондону необходимо согласие Берлина. Это связано с тем, что истребитель Eurofighter Typhoon является совместной разработкой.

"ВВС Саудовской Аравии - в том числе с помощью истребителей Eurofighter - сбили ракеты хуситов, запущенные в сторону Израиля, - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) 8 января в Берлине. - Именно в свете всех этих событий следует рассматривать позицию правительства Германии по истребителям Eurofighter. Она была четко скоординирована внутри федерального правительства".

Отступление от коалиционного договора

Крупнейшая оппозиционная фракция в бундестаге, консервативный блок ХДС/ХСС, приветствует новую линию федерального правительства. Между тем ее критика исходит из рядов самой правящей коалиции, а именно: от депутатов от партии "зеленых", которые были удивлены заявлением своего министра иностранных дел.

Сара Нанни Фото: Stefan Kaminski

"Вопрос экспорта вооружений всегда был очень важен для "зеленых", - объясняет Сара Нанни (Sara Nanni), эксперт фракции "зеленых" в бундестаге по вопросам оборонной политики. Сама партия возникла на основе германского движения борцов за мир. Во внешней политике "зеленые" стремятся руководствоваться ценностями, а не интересами. Не зря в коалиционном соглашении между СДПГ, СвДП и "зелеными" есть пункт о запрете поставок вооружений странам, в отношении которых есть доказательства, что они напрямую участвуют в войне в Йемене.

"Для меня это по-прежнему в силе, - отметила Нанни в интервью DW. - Хотя роль Саудовской Аравии в йеменском конфликте несколько изменилась, для меня это не повод разрешать продажу истребителей Eurofighter". "Зеленые", поясняет Нанни, согласились на поставки вооружений Украине, "потому что есть веские причины предоставить демократии, которая уже во второй раз подвергается вторжению империалистического агрессора, возможность защитить себя". "В случае с Саудовской Аравией я таких веских причин не вижу", - отметила собеседница DW.

Экспорт вооружений из Германии

Саудовская Аравия считается огромным рынком для товаров военного назначения. Страна, которая регулярно занимает последние места в рейтингах соблюдения прав человека и уровня демократии, в 2022 году потратила на вооружения около 75 миллиардов долларов. Германия является одним из крупнейших экспортеров оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), по этому показателю в период с 2018 по 2022 годы Германия занимает пятое место в мире.

Однако ФРГ считают нерешительной, когда речь идет об экспорте военной техники за пределы НАТО и ЕС. В этом контексте часто упоминаются военные преступления нацистской Германии во время Второй мировой войны. "Дело не только в нашей исторической ответственности, но и в том, что Германия понимает, какой ущерб может быть нанесен войной и насилием со стороны агрессивных субъектов, - подчеркивает Нанни. - Возможно, здесь это выражено даже сильнее, чем в других странах".

"Прекращение германской "блокады" правильно и необходимо"

При реализации совместных оборонных проектов, таких как создание истребителя Eurofighter, сдержанность ФРГ в прошлом уже не раз вызывала недовольство ее партнеров. Так, Берлин не давал разрешения на экспорт вооружений, например, в Саудовскую Аравию, не только немецким компаниям, но и предприятиям стран-партнеров. Представители немецкой промышленности даже предупреждали, что будущие совместные проекты, например, в области танкостроения или самолетостроения, окажутся под угрозой, поскольку потенциальные партнеры опасаются немецких экспортных ограничений.

Маттиас Вахтер Фото: Matthias Wachter

Пересмотр правительством Германии своей позиции в этом вопросе, вероятно, возродит надежды на возникновение новых проектов стоимостью в миллиарды евро. "Прекращение германской "блокады" - это правильно и необходимо, - написал Маттиас Вахтер (Matthias Wachter) из Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) в соцсети X. - Это поможет Израилю и позволит Германии избежать в Европе изоляции с точки зрения оборонной политики. Увеличение веса Европы в сфере политики безопасности возможно только при сотрудничестве и доверии, а не при (чьем-то. - Ред.) вето".

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