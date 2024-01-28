Reuters: Индия дистанцируется от РФ как поставщика оружия

Индия, являющаяся крупнейшим в мире импортером вооружений, стремится дистанцироваться от России, возможности которой осуществлять поставки оружия и комплектующих существенно ограничены из-за войны с Украиной, и разворачивается в сторону Запада, по мере того как США стремятся расширить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе. Такой анализ публикует в воскресенье, 28 января, агентство Reuters.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние два десятилетия Индия потратила за закупку вооружений более 60 млрд долларов, причем 65% этих поставок осуществила Россия. Однако за последние пять лет экспорт российского оружия в Индию сократился на 37%. За тот же период Россия нарастила поставки в Китай (на 39 процентов) и Египет (на 44 процента), говорилось в докладе института за март 2023 года.

"Мы вряд ли подпишем какое-либо крупное военное соглашение с Россией", - приводит агентство Reuters мнение Нандана Унникришнана - эксперта по России из исследовательского центра Observer Research Foundation в Нью-Дели. "Это будет красной чертой для Вашингтона", - полагает он.

Между тем Россия делала Индии предложения о поставке самых современных вертолетов фирмы "Камов", истребителей "Сухой" и "МиГ" с возможностью совместного производства в Индии, приводит Reuters данные четырех анонимных источников в правительственных кругах Индии, включая высокопоставленного сотрудника службы безопасности, который недавно вышел в отставку. "Россия публично призвала Индию активизировать оборонные связи, но премьер-министр Нарендра Моди, по словам экспертов и чиновников, сосредоточил свое внимание на внутреннем производстве с использованием западных технологий", - говорится в публикации.

Расширение сотрудничества Индии с Западом в сфере ВПК

Индия расширяет сотрудничество в военной сфере с Западом, в частности с США. Так, в прошлом году страны заключили сделку, в рамках которой компания General Electric будет производить в Индии двигатели для истребителей этой страны.

Кроме того, по данным источников Reuters, Индия рассматривает возможность закупить французские истребители для своего новейшего авианосца, а также хочет производить подводные лодки по французской, немецкой или испанской технологии и истребители с американскими и французскими двигателями.

"Индия будет продолжать развивать сотрудничество по разным направлениям, чтобы одновременно поддерживать связи с Россией и уравновешивать их связями с Западом, но это не будет равномерным распределением", - приводит агентство прогноз Свасти Рао - эксперта по Евразии из государственного института Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses.

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