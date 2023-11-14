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В Индии начнут производить российские ПЗРК "Игла-С"

Ольга Лебедева
14 ноября 2023 г.

Россия и Индия подписали контракт о поставке и лицензионном производстве переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С", сообщил ТАСС глава Рособоронэкскорта.

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Пуск снаряда из ПЗРК "Игла"
Пуск снаряда из ПЗРК "Игла" (фото из архива)Фото: picture alliance/dpa/epa/G. Licovski

Россия поставит Индиипереносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла-С", а также организует в этой стране их лицензионное производство. О заключении соответствующего контракта во вторник, 14 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

Производство ракетных комплексов на территории Индии

 "Уже подписали соответствующий документ и сейчас вместе с индийской частной компанией организуем производство на территории Индии ПЗРК "Игла-С", - заявил он на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. При этом не приводится никаких деталей об участвующих индийских фирмах и сроках организации возможного производства.

ТАСС приводит данные издания Defense News о возможной стоимости сделки до 1,5 млрд долларов США. Как отмечается далее, в рамках программы VSHORAD (системы ПВО ближнего действия) власти Индии заменяют устаревшие системы "Игла" советского производства на современные ПЗРК "Игла-С". По планам, Нью-Дели закупит у РФ 5175 ракет и пусковых установок, 600 ракет произведут на индийском государственном предприятии Bharat Dynamics Ltd., - указывает российское госагентство.

Российские переносные комплексы "Игла-С" предназначены для использования одним оператором или экипажем, чтобы сбить самолет противника. В начале 2023 года Индия и Россия также начали совместное производство автоматов Калашникова АК-203, напоминает Reuters.

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