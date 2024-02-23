Нью-Дели попросил о досрочном увольнении индийцев из ВС РФ

МИД Индии призвал граждан страны проявить осторожность и держаться в стороне от конфликта между Россией и Украиной.

Нью-Дели обратился к Москве с просьбой о досрочном увольнении граждан Индии, устроившихся на вспомогательную работу в ВС РФ. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает индийское онлайн-издание The Hindu со ссылкой на заявление официального представителя МИД страны Рандхира Джайсвала.

Ранее, 20 февраля, то же издание написало, что как минимум троих индийцев, нанятых агентом-посредником по имени Файсал Хан для вспомогательных работ в российской армии, принудили сражаться на стороне России в Украине.

Газета цитирует одного из пострадавших, который, однако, отказался называть свое имя: "Мы прибыли сюда в ноябре 2023 года, нас заставили подписать контракты, в которых говорилось, что мы нанимаемся в качестве помощников по безопасности армии. Нам категорически заявили, что нас не отправят на поле боя, и пообещали зарплату в 1,95 лакха рупий (словом "лакх" в Индии часто обозначают сумму в 100 000 рупий. - Ред.) и дополнительную премию в 50 000 рупий (в пересчете - 56 000 рублей) в месяц. Кроме премии в размере 50 000 рупий за два месяца, я не получил никаких денег".

Индийцы в ВС РФ

По информации The Hindu, за последний год на работу в ВС РФ были наняты около 100 индийцев. "С ноября 2023 года около 18 индейцев застряли в Мариуполе, Харькове, Донецке, Ростове-на-Дону на границе России и Украины, один человек, по некоторым данным, погиб", - приводит издание слова своего источника.

Указывается, что это первое подтверждение участия индийцев в войне России против Украины на стороне РФ. Ранее сообщалось, что несколько граждан Индии вступили добровольцами в "Интернациональный легион" ВСУ.

Как указано в заявлении МИД Индии от 23 февраля, министерству "известно, что несколько граждан Индии подписали контракты об устройству на работу в качестве вспомогательного персонала в российской армии". "Посольство Индии регулярно обращается с этим вопросом к соответствующим российским органам по поводу их досрочного увольнения", - говорится далее. "Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться в стороне от этого конфликта", - подчеркнули в МИД Индии.

В январе Непал перестал выдавать своим гражданам разрешения на работу в России и Украине до дальнейшего уведомления. В декабре 2023 года правительство Непала сообщило, что шесть граждан страны погибли в Украине, сражаясь на стороне РФ.

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