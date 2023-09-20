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Иностранцы в ВСУ: Мы решили быть здесь, а украинцы - обязаны

Анна Соколова
20 сентября 2023 г.

Иностранцы воюют в Украине по разным мотивам - помочь украинцам, защитить свободу Европы или просто испытать себя. DW поговорила с четырьмя иностранными добровольцами.

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Участник Интернационального легиона территориальной обороны Украины австралиец Кайлеб Лист тренируется на полигоне в Донецкой области
Австралиец Кайлеб Лист тренируется на полигоне, Донецкая область, сентябрь 2023 годаФото: Hanna Sokolova/DW

"Мы - обычное подразделение, просто несколько иностранцев вместе с украинцами", - говорит немец Макс Эбергардт. Он служит в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины. По его мнению, есть лишь одно существенное отличие между иностранными и и украинскими бойцами: "Мы сами решили быть здесь, а они должны быть здесь".

С Максом, двумя финнами и австралийцем мы встречаемся в одном из тыловых городов Донецкой области. Здесь они отдыхают после боев. С середины апреля прошлого года иностранные пехотинцы участвовали в операциях в Харьковской области. Одними из первых вошли в Купянск во время осеннего контрнаступления.

"Зеленский попросил, поэтому я сюда приехал"

В Германии Макс Эбергардт, по его словам, работал в компании Apple. До приезда в Украину, рассказывает мужчина, его единственным военным опытом была двухлетняя служба в немецкой армии. По наблюдениям добровольца, в украинской армии гораздо меньше формальностей, чем в немецкой. "Вы можете говорить с командиром по-человечески, а не как подчиненный", - замечает Макс.

Участник Интернационального легиона территориальной обороны Украины Макс Эбергардт на полигоне в Донецкой области
Макс Эбергардт на полигоне в УкраинеФото: Hanna Sokolova/DW

Большинство бойцов Интернационального легиона - иностранцы. Но есть и украинцы. Максу интересно воевать бок о бок с людьми из разных стран - разные взгляды, разные мнения. "Хотя иногда это немного сложно - разные культуры, разное происхождение", - признается боец. У украинских соратников он учится хладнокровию.

Самым сложным на этой войне Макс называет время, когда вместе с сослуживцами они удерживали освобожденные села - "пока они не перестали быть селами и не превратились в руины". Ситуацию на направлении, где они сейчас воюют, он описывает словами "медленно продвигаемся". "Эту войну решает артиллерия, - добавляет боец. - Я думаю, ты не можешь быть готов к этому, но можешь быть счастлив, когда переживешь это".

Макс не жалеет, что присоединился к легиону. "Поэтому я и вернулся из отпуска", - улыбается Макс. Недавно он ездил домой на месяц. "Я никогда не думал, что в Европе снова будет война. Зеленский попросил, поэтому я сюда приехал, - говорит боец, имея в виду обращение президента Украины в первые дни полномасштабного российского вторжения. - Я хотел помочь. Дома у меня действительно не было более важных дел".

"Главная цель - защитить европейскую независимость"

"У нас плохая история: у Финляндии и России, - говорит о собственной мотивации воевать в Украине финн Элмо, попросивший не называть его полное имя. - Это дает дополнительный толчок - защищать европейскую независимость".

По словам Элмо, он работал в сфере добычи алмазов. Раньше проходил срочную службу в финской армии, где в основном учился защищаться. "А в Украине - тяжелая артиллерия. Я думаю, что нам, в Финляндии, тоже нужно на этом сосредоточиться. И, конечно, здесь много мин - об этом тоже нужно помнить", - рассуждает Элмо.

Участник Интернационального легиона территориальной обороны Украины - финн по имени Элмо
Боец из Финляндии по имени ЭлмоФото: Hanna Sokolova/DW

Он говорит, что его рота обеспечена техникой, но остается потребность в приборах ночного видения. "Боеприпасов, конечно, всегда может быть больше и больше. Поддержка Запада действительно очень важна. Поэтому будем надеяться, что она будет продолжаться", - добавляет Элмо.

Доброволец восхищается мужеством украинских бойцов: "Я не знаю, как это объяснить, но они действительно смелы. Они ничего не боятся". Он планирует оставаться в Украине до конца войны - если позволит физическое и психическое здоровье. "У нас действительно хороший взвод - мы можем обо всем поговорить, - уверяет Элмо. - Все знают друг друга, и легко увидеть, если у какого-то парня или девушки плохой день или стресс".

"Прошлое не имеет значения"

Его земляк с позывным "Хоббит" своим самым большим стрессом считает ракетный обстрел Яворовского полигона в марте прошлого года, куда он приехал на тренировку. "Уже потом были близкие столкновения, в меня стреляли. Но все же самый большой психологический шок - однозначно Яворов, - уверяет "Хоббит". - Из-за того, что мы этого не ожидали. Я никогда не видел столько крылатых ракет в одном месте. Это точно отличается от артиллерии и стрельбы".

На решение "Хоббита" присоединиться к Интернациональному легиону в Украине тоже повлияла советско-финская война. "Когда Зеленский позвал добровольцев, я подумал, что Европа делает недостаточно. Я знаю: когда у нас была война, к нам приехали добровольцы. Поэтому я подумал: по крайней мере это я могу сделать", - пожимает плечами мужчина.

Говоря о роли иностранных добровольцев в российско-украинской войне, он отшучивается - "умереть или получить ранения", чтобы Запад не забыл о войне в Украине и продолжил военную помощь. "Это не цель, но, думаю, это самая большая услуга, которую мы можем оказать. Я понимаю, что чем больше времени длится война, тем меньше люди хотят о ней слышать", - указывает "Хоббит".

Участник Интернационального легиона территориальной обороны Украины - финн с позывным "Хоббит"
Финн с позывным "Хоббит"Фото: Hanna Sokolova/DW

Ситуация на фронте, по его оценкам, развивается в пользу ВСУ. "Наше подразделение недавно пошло на штурм, и только один был ранен. Девять россиян убиты. Медленно, но мы продвигаемся все время", - добавляет боец. Война отличается от того, как он ее представлял. "В Финляндии мы думали, что это будет ужасно - не будет доступа к комфорту, не будет телефонов, не будет пиццы, не будет шаурмы. Но когда мы здесь и, так сказать, не работаем, у нас есть Интернет, есть доступ к еде, напиткам. Война не всегда так плоха. Здесь бывают веселые моменты и веселые времена", - с улыбкой говорит "Хоббит".

Он приятно удивлен приветливостью мирных украинцев. "Мне кажется, я никогда не чувствовал столько симпатии и тепла от незнакомых людей, как, например, в Харьковской области, где было контрнаступление в прошлом году, - признается боец. - Люди буквально пытались вставать на колени и целовать наши ботинки, когда мы заходили в только что освобожденные города. Я чувствую, что здесь меня очень ценят".

Иностранные бойцы тренируются на полигоне в Донецкой области
Иностранные бойцы на полигоне в Донецкой областиФото: Hanna Sokolova/DW

Пока "Хоббит" не видит для себя другого будущего, кроме военной службы. Его не интересует, чем его соратники занимались раньше. "Что бы вы ни делали в прошлом, это не имеет значения, если вы приезжаете сюда и воюете с россиянами, - уверяет "Хоббит". - Единственное, что имеет значение, это то, насколько хорошо вы работали вчера". Сам он прячет лицо за балаклавой и просит не указывать его имя.

"Единственное, в чем я действительно хорош"

Австралиец Кайлеб Лист говорит о своем прошлом откровенно, но без энтузиазма. "Я был простым сельским пожарным", - улыбается парень. После начала полномасштабной войны он приехал в Украину. "Я хотел испытать себя, понять, где предел возможного, - говорит он. - И я это сделал. И сейчас я просто продолжаю этим заниматься, потому что это единственное, в чем я действительно хорош. Я действительно не слишком вникаю в политику".

Участник Интернационального легиона территориальной обороны Украины - австралиец Кайлеб Лист
Австралиец Кайлеб ЛистФото: Hanna Sokolova/DW

Кайлеб - командир группы огневой поддержки, в его подчинении 14 человек. "Мы используем крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Наша задача - подавить врага и поддержать пехотинцев. Это большая ответственность, это то, что мы должны делать", - говорит боец. Он восторженно рассказывает о своем пулемете - трофейном, с российской отметкой Z и надписью на украинском "Свинья". Говорит, что научился пользоваться советской техникой и в целом доволен ею.

Кайлеб жалуется на боль в спине - от бронежилета, и ухудшение слуха - от грохота пулеметных очередей. Тем не менее, он охотно едет на полигон, чтобы потренироваться перед следующей боевой операцией. "Любому, кто придет в легион, я бы сказал следующее: ваши навыки и предыдущий опыт не имеют значения. Ведь эта война значительно отличается от всего остального", - констатирует Кайлеб.

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