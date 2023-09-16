Обстрелы Харьковской области и все события 570-го дня войны

В Крыму продают собственность украинцев. Польша запретила въезд на российских автомобилях. Один погибший от обстрела в Курской области. Два человека погибли от обстрела в Харьковской области.

На 570-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 16 сентября, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседнего государства. Вооруженные силы Украины отражают агрессию и ведут контрнаступление на востоке и юге страны.

При обстрелах в Харьковской области погибли два человека

Два человека погибли и два получили ранения из-за российских обстрелов населенных пунктов Харьковской области 16 сентября, сообщил офис генпрокурора Украины. Начаты расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, около 11.00 утра российская армия обстреляла из артиллерии село Петропавловка Купянского района, в результате чего был ранен мирный житель и поврежден автомобиль. Примерно в это же время под обстрел попал поселок Казачья Лопань, там повреждены жилые дома и киоски. Возле села Стрелечья в Харьковском районе был обстрелян автомобиль, из-за чего погибли два человека - мужчина и женщина, ранен 73-летний мирный житель.

Кроме того, в результате утреннего обстрела Харькова ранения получили пять человек. Для ударов по Холодногорскому району российские войска использовали ракеты "Искандер", написал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

В Курской области от обстрела погиб мужчина

В субботу со стороны Украины в Курской области обстреляно село Плехово Суджанского района, написал в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. В результате обстрела "от осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина", "было повреждено несколько домовладений".

В ночь на 16 сентября Минобороны России отчиталось, что средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа в Калужской и Тверской областях. О последствиях атаки или падения обломков ведомство не сообщило.

В Крыму начали продавать "национализированные" объекты

В аннексированном Россией Крыму прошли первые аукционы, на которых продавали "национализированные" объекты украинских бизнесменов, сообщил "глава" местного парламента Владимир Константинов. По его словам, по состоянию на 16 сентября на полуострове прошли восемь открытых аукционов, по итогам которых были заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей.

"Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений. От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей", - рассказал Константинов. По его словам, запланирована продажа еще около 100 объектов на сумму более 800 млн рублей.

Польша запретила въезд на автомобилях с регистрацией в РФ

Польша вслед за странами Балтии и Финляндией запрещает въезд на зарегистрированных в России автомобилях, сообщил глава МВД страны Мариуш Каминьский. Ограничения вступят в силу в полночь субботы. Запрет будет действовать в отношении всех транспортных средств, независимо от целей использования и гражданства его владельца, подчеркнул Каминьский. "Правило такое: автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу", - сказал он.

Ранее об аналогичном запрете на въезд на машинах с российскими номерами объявили Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. Из приграничных стран Шенгенской зоны запрет на въезд не ввела только Норвегия, которая не входит в ЕС.

В сети появилось фото идущего на буксире российского ракетного корабля "Самум"

Украинские Telegram-каналы 16 сентября распространяли фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен российский ракетный корабль "Самум" Черноморского флота, идущий на буксире в бухте Севастополя. Подлинность снимка не подтверждена. Сразу три OSINT-аналитика отметили низкую посадку корабля, что, по их мнению, свидетельствует о полученных "Самумом" повреждениях, пишут "Важные истории". Накануне об успешной атаке на корабль украинским дроном сообщили источники украинских СМИ в СБУ.

Лондон: РФ готовит новые удары по энергообъектам Украины зимой

Британская военная разведка ожидает новых атак России на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой. В своей ежедневной сводке министерство обороны Великобритании напоминает, что для ударов прошлой зимой в основном использовались крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ), в частности, современные AS-23a KODIAK, которые запускала стратегическая авиация с российской территории.

Информация из открытых источников, на которую ссылается ведомство, свидетельствует о том, что с апреля 2023 года темпы расходования КРВБ сократились, тогда как российское руководство сконцентрировало усилия на увеличении темпов производства крылатых ракет. Таким образом, Россия, скорее всего, способна создать значительный запас КРВБ. "Существует реальная вероятность того, что зимой Россия вновь направит это оружие против объектов украинской инфраструктуры", - считает британская разведка.

Киев получит от немецкой компании 100 тактических дронов для фронта

Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, сообщил мэр города Виталий Кличко, который находится с визитом в Германии. По его словам, эти дроны уже тестировали в Украине. Получив технику, столичные власти направят ее военным на фронт, добавил Кличко.

ЮНЕСКО внесло объекты Киева и Львова в список наследия под угрозой уничтожения

Комитет учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) решил включить Софийский собор в Киеве и связанные с ним строения, Киево-Печерскую лавру, а также весь ансамбль исторического центра Львова в список всемирного наследия, находящегося под угрозой уничтожения, в связи с угрозой разрушения в результате российского вторжения.

"Включение этих объектов в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, напоминает 195 государствам-участникам Конвенции об их ответственности за мониторинг и вклад в защиту этих объектов", - заявили в комитете, напомнив, что этот шаг также открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых чрезвычайных мер для их защиты.

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