ЮНЕСКО назвало объекты Киева и Львова наследием под угрозой

Под угрозой уничтожения находятся Софийский собор в Киеве, Киево-Печерская лавра, а также весь ансамбль исторического центра Львова.

Комитет учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) решил включить несколько исторических объектов Киева и Львова в список всемирного наследия, находящегося под угрозой уничтожения, в связи с угрозой разрушения в результате российского вторжения. Об этом сообщили в пресс-службе ЮНЕСКО в пятницу, 15 сентября.

В перечень находящихся под угрозой объектов были включены Софийский собор в Киеве и связанные с ним строения, Киево-Печерская лавра, а также весь ансамбль исторического центра Львова. Собор и лавра были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году, исторический центр Львова - в 1998 году.

Теперь в ЮНЕСКО сочли, что "оптимальные условия для полной гарантии защиты выдающейся универсальной ценности объектов более не соблюдаются" и что им "угрожает потенциальная опасность в связи с войной".

"Включение этих объектов в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, напоминает 195 государствам-участникам Конвенции об их ответственности за мониторинг и вклад в защиту этих объектов", - заявили в комитете, напомнив, что этот шаг также открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых чрезвычайных мер для их защиты.

В список объектов ЮНЕСКО под угрозой уничтожения включен и центр Одессы

В январе 2023 года ЮНЕСКО включил в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, исторический центр Одессы, которое регулярно подвергается российским обстрелам.

В июне в результате очередного российского удара в городе были повреждены более 25 памятников архитектуры, а также разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор - крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата.

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