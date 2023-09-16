Польша запретила въезд на автомобилях с регистрацией в РФ

Попасть в ЕС на машине с российскими номерами в теории теперь возможно только через границу с Норвегией.

Польша вслед за странами Балтии и Финляндией запрещает въезд на зарегистрированных в России автомобилях, сообщил глава МВД страны Мариуш Каминьский в субботу, 16 сентября.

Ограничения вступят в силу в полночь субботы. Запрет будет действовать в отношении всех транспортных средств, независимо от целей использования и гражданства его владельца, подчеркнул Каминьский.

"Правило такое: автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу", - сказал он. Министр напомнил, что аналогичный запрет в отношении российских грузовиков действует с июня этого года. У Польши есть непосредственная граница с Россией в Калининградской области, а также протяженная граница с Беларусью.

Из соседних с РФ стран ЕС въезд на авто не запретила только Норвегия

Ранее об аналогичном запрете на въезд на машинах с российскими номерами объявили Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. До этого сообщалось о случаях отказа во въезде в Германию таким автомобилям. В начале сентября Еврокомиссия выпустила официальное разъяснение относительно санкций, в котором подтвердило запрет на въезд.

В странах Балтии рассматривают вопрос о конфискации машин с российскими номерами, которые уже находятся на их территории. Из приграничных стран в Европе запрет на въезд не ввела только Норвегия.

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