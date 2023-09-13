Эстония закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами

Вслед за Латвией и Литвой Эстония объявила о запрете на въезд для российских автомобилей. Страны Балтии объясняют ограничения директивой Еврокомиссии о применении антивоенных санкций.

Эстония вслед за Литвой и Латвией закрыла въезд в страну для автомобилей с российскими номерами с 10.00 мск среды, 13 сентября. Об этом сообщил в соцсети X министр иностранных дел страны Маргус Цахна . "Их (россиян. - Ред.) не ждут здесь, чтобы они могли пользоваться привилегиями, которые предлагает свобода, пока Украина не добьется победы", - написал он.

Ранее министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс пояснил, что Эстония следует опубликованной Европейской комиссией 8 сентября директиве о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении РФ. Согласно этому документу, зарегистрированным в России автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза.

Министр добавил, что решение о запрете на въезд для автомобилей с российскими номерами было согласовано Эстонией с Литвой и Латвией, объявившими об этой мере накануне.

"Машины с российскими регистрационными знаками могут покидать Эстонию через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС. Но при въезде такого автомобиля на погранпункт Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец должен будет либо вернуться в Россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него", - указывает агентство "Интерфакс".

Ситуация с российскими автомобилями в Литве

Представитель таможни Литвы Ирена Черкасовене, комментируя запрет по просьбе российского юриста и правозащитника Алексея Прянишникова, 13 сентября пояснила: "Не имеет значения, для каких целей используются транспортные средства, если они подпадают под код CN, указанный в приложении XXI (например, код CN 8703), и произведены ли они в России или экспортируются из нее. Прежде всего, это относится к транспортным средствам, имеющим российский номерной знак и зарегистрированным в России. Также не имеет значения продолжительность их возможного пребывания в союзе и соответственно таможенных процедур, которые они проходят (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз)".

12 сентября в МИД Литвы заявили, что власти страны будут конфисковать въезжающие в Литву автомобили с российской регистрацией. "Да, те автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву, и этот контроль будет обеспечен таможенными органами, потому что это их функция, это работа и ответственность таможенных органов", - заявила в этот день министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, отвечая на соответственный вопрос журналистов.

Со своей стороны вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене добавила, что ограничения распространяются и на всех граждан ЕС, въезжающих на автомобилях с российскими номерами, а не только на россиян. Однако санкции не распространяются на тех, кто едет транзитом через Калининград, указала дипломат. У таких путешественников должна быть транзитная виза или другой документ, подтверждающий, что автомобиль едет транзитом через Калининград.

Въезд российских автомобилей в Латвию

Запрет на въезд Латвию лиц на автомобилях с российскими номерами начал действовать 12 сентября, с 18.00. "В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и позицией МИД Латвии сегодня с 18.00 лицам на автомобилях с российскими номерами не разрешен въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты", - говорилось в пресс-релизе латвийской Службы государственных доходов (СГД).

Как следует из документа, въезжающие на таких автомобилях будут вынуждены вернуться в Россию или Беларусь, а в случае отказа выполнять указания таможенных органов может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

Ограничения на ввоз в ЕС товаров из России

8 сентября Еврокомиссия дополнила на своем сайте раздел вопросов и ответов в области применения станами ЕС санкций, принятых в отношении России в связи с агрессией в Украине. Конкретно из документа следовало, что въезд в ЕС на пассажирском автомобиле, зарегистрированном в России, расценивается как запрещенный импорт.

В список санкционных товаров в Приложении XXI, положения которого разъяснила Еврокомиссия, входят не только автомобили, но и другие вещи: чемоданы и дорожные сумки, ряд предметов женской и детской одежды, обувь, смартфоны и любые другие телефоны, предметы гигиены.

Однако, как пояснил официальный представитель Еврокомисии Даниэль Фэрри на брифинге 11 сентября и в беседе с корреспонденткой DW в Брюсселе, к подобным товарам на границе не должны относиться столь же строго. "Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл, - ответил он на вопрос корреспондентки DW. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза".

Санкции ЕС направлены на то, чтобы лишить Кремль доходов для финансирования войны и необходимо обеспечивать их эффективность и невозможность обхода, напомнил Фэрри.

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