Еврокомиссия уточнила правила ввоза россиянами личных вещей

Еврокомиссия в официальных разъяснениях к санкциям уточнила пункт о запрете на ввоз в страны ЕС личных вещей для россиян. Теперь текст документа не содержит категоричного запрета, как это было в формулировках от 8 сентября.

Еврокомиссия 12 сентября обновила интерпретацию ст. 3i. Раньше в ней на вопрос "Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования и автомобили, в том числе в рамках туристических поездок?" следовал лаконичный ответ "нет".

Что касается личных вещей, то в документе теперь указано, что национальные органы должны продолжать применять запрет "соразмерным и разумным образом" в отношении ввозимых товаров, которые "вызывают незначительные опасения" по поводу возможного обхода санкций. К ним ЕК относит предметы личной гигиены и одежду.

Въезд на российских автомобилях по-прежнему попадает под запрет

Из обновленных рекомендаций Еврокомиссии следует, что автомобили с регистрацией в России по-прежнему попадают под запрет. В документе подчеркивается, что они могут использоваться для обхода санкций. При этом неважно, личный ли автомобиль и по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС.

Разъяснения Еврокомиссии не являются юридически обязывающими. Запрет на въезд на машинах с российскими номерами уже ввели Латвия и Литва, о возможности изъятия таких автомобилей заявили Германия и Эстония. В новом разъяснении Еврокомиссии ничего не говорится про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые также перечислены в приложении о запрещенных к ввозу товарах.

Разъяснения ЕК по вопросам применения санкций

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения к решениям Совета ЕС об импорте, покупке и перевозе включенных в санкционные списки товаров. Из документа следует, что под запрет подпадают любые автомобили, в том числе используемые в личных целях.

Кроме того, в прошлых разъяснениях Еврокомиссия подтверждала, что запрещенным импортом может быть расценен также ввоз из РФ других наименований, перечисленных в приложении XXI к статье 3i директивы ЕС 833/2014, где фигурируют косметика, чемоданы, сумки, рюкзаки, кошельки, ряд предметов одежды, ноутбуки, фотоаппараты, мобильные телефоны, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни.

Официальный представитель исполнительного ведомства ЕС Даниэль Фэрри в интервью DW подтвердил, что граждане России не могут въезжать в Евросоюз на своем личном автомобиле из-за санкций ЕС в отношении РФ за агрессию против Украины. В то же время к другим санкционным товарам на границе не будут относиться столь же строго. "Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл", - отметил далее представитель ЕК. Теперь эта формулировка закреплена в документе.

Смотрите также: