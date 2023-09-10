ЕС подтвердил запрет на ввоз автомобилей с регистрацией в РФ

В ЕС опубликовали разъяснения по поводу различных трактовок санкционного законодательства, касающегося ввоза личных автомобилей, зарегистрованных в РФ. Запрет может распространятся и на ноутбуки, телефоны и чемоданы.

Европейская комиссия подтвердила применяемую в Германии уже несколько месяцев трактовку санкционного законодательства, согласно которой въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. В пятницу, 8 сентября, ведомство, отвечая на наиболее часто задаваемые в связи с этим вопросы, опубликовало разъяснения к решениям Совета ЕС об импорте, покупке и перевозе включенных в санкционные списки товаров. Из документа следует, что под запрет подпадают любые автомобили, в том числе используемые в личных целях.

При этом не имеет значения срок, на который ввозится зарегистрированный в РФ автомобиль, а также вид таможенной процедуры - свободное обращение либо временный ввоз, пояснили в Брюсселе. Тем самым Еврокомиссия разъяснила свою позицию по поводу вызываемой вопросы юристов интерпретации санкционного законодательства ЕС в Германии в части различия между импортом автомобилей и въездом в страну на личной машине.

Запрет распространяется на косметику, чемоданы, ноутбуки и телефоны

Кроме того, в разъяснениях Еврокомиссии подтверждено, что как запрещенный импорт может быть расценен ввоз из РФ косметики, чемоданов, ноутбуков, фотоаппаратов, мобильных телефонов, изделий из кожи и меха, полудрагоценных и драгоценных камней, поскольку все эти категории фигурируют в приложении к санкционному регламенту в отношении России.

На вопрос, могут ли граждане РФ временно, например в туристических целях, привозить с собой в ЕС личные вещи и транспортные средства, которые числятся в приложении к регламенту, в Еврокомиссии ответили отрицательно. Партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов подтвердил РБК, что тем самым под риском оказываются косметика, чемоданы, ноутбуки и мобильники, фигурирующие в приложении XXI к статье 3i. По мнению Шумилова, европейские таможенные органы могут не пропустить эти личные вещи через границу.

Запрет на ввоз не распространяется на личные золотые украшения

Одновременно в документе указывается на ограниченное освобождение граждан ЕС и их ближайших родственников от данного правила. Между тем запрет на ввоз в Евросоюз не распространяется, в частности, на золотые украшения для личного пользования физическими лицами, путешествующими в ЕС, если эти предметы принадлежат им или не предназначены для продажи. Тем самым данные предметы не подпадают под запрет на ввоз российского золота в ЕС.

Еврокомиссия напомнила, что цель санкций - значительное ослабление российской экономики и лишение РФ важнейших рынков для ее продукции и существенное ограничение ее возможностей вести войну. Поэтому любая другая интерпретация санкционного законодательства лишила бы эти запреты их смысла и создала значительные возможности для их обхода, считает ведомство.

Дискуссии о массовых арестах российских автомобилях в Германии

В начале лета начали поступать сообщения о массовых арестах немецкими таможенниками автомобилей с российскими номерами - как на границе, так и в самой Германии уже после въезда. Среди прочего стали известны случаи арестов принадлежащих гражданам Евросоюза автомобилей, зарегистрированных в РФ, причем некоторые из них ехали через Германию транзитом. Власти ФРГ при этом ссылались на выполнение санкций ЕС.

На запрос DW в конце июня таможня ФРГ пояснила, что "обеспечивает соблюдение выполнения" ранее введенных санкций Евросоюза, а именно распоряжения ЕС от 31 июля 2014 года и принятого в его исполнение в 2022 году одного из пакета санкций, расширившего список предметов, запрещенных к ввозу в ЕС из РФ. В этом перечне среди прочего значатся легковые автомобили и пикапы, указали представители таможни. "Запрет действует вне зависимости от субъективных намерений", - подчеркнули в ведомстве. При этом, как писала ранее DW, если следовать санкционному регламенту таким образом, как его понимает немецкая таможенная служба, то россиянам нельзя ввозить в ЕС вообще никакие личные вещи, в том числе чемоданы. На дополнительный вопрос DW, не стало ли решение таможенников результатом ошибки перевода - в немецком тексте санкций используется определение не "импорт", а "ввоз" ("Einfuhr"), - ведомство уточнило, что разночтений с английским текстом, по его представлению, нет.

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