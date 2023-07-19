Адвокат: Арест в ФРГ машин на номерах РФ - местный произвол

Редакции DW становятся известны все новые случаи изъятия у граждан РФ немецкими таможенниками на территории Германии легковых автомобилей с российской регистрацией и российскими номерными знаками. При этом таможня, а также Минфин ФРГ в ответах на запросы DW ссылаются на санкционный режим ЕС, введенный против России еще в 2014 году за дестабилизацию ситуации на востоке Украины и несколько раз ужесточенный после начала широкомасштабного российского вторжения в эту страну 24 февраля 2022 года.

С точки зрения немецкого адвоката Ойгена Хайнриха (Eugen Heinrich), однако, соответствующие положения законодательства Европейского Союза на этот счет трактуются некоторыми немецкими таможенниками неверно.

DW: Господин Хайнрих, давайте для начала разберемся в том обосновании, которое приводят немецкие таможенники, экспроприирующие у российских граждан в Германии их легковые автомобили на российских номерах. Как они мотивируют свои действия?

Ойген Хайнрих: Пока нельзя говорить об экспроприации, следует говорить о временном задержании, поскольку окончательного решения о судьбе автомобиля таможенные органы принимать не могут. Что же касается того, чем руководствуются таможенники - пока что это только в Гамбурге и Киле, а также один случай в Любеке - то они ссылаются на санкционный регламент 833/2014, согласно которому в его немецкой версии запрещен "ввоз", то есть "Einfuhr", или "поставка", "доставка", "перемещение" ("Verbringen") автомобилей, произведенных в Российской Федерации либо вывезенных из РФ в Европейский Союз.

- А насколько существенны разночтения в переводах этих документов на те или иные языки?

Ойген Хайнрих Фото: Privat

- В Еврокомиссии есть несколько рабочих языков стран-членов ЕС, которые абсолютно равноправны. Так вот, в немецкой версии говорится о "ввозе" ("Einfuhr") либо "перемещении" ("Verbringen"). Если же взять другие языковые версии, например, английскую, то там четко прописан "импорт" ("import"). В других языковых версиях речь также идет определенно об импорте.

Когда в Еврокомиссии писали немецкую версию регламента, то, очевидно, ориентировались на то смысловое значение слов "Einfuhr" и "Verbringen", которые обычно употребляются в немецком деловом обороте. Спросите любого немецкого бизнесмена, особенно занятого в сфере внешней торговли, что такое "Einfuhr", и он ответит, что это однозначно импорт. И в немецком законодательстве в сфере внешней торговли слово "Einfuhr" имеет значение импорта. А импорт предполагает подачу таможенной декларации, то есть "растаможку" товара.

Когда же мы въезжаем на автомобиле на территорию ЕС, то декларацию не подаем, мы ввозим машину в режиме временного пользования, который также прописан в Таможенном кодексе Европейского Союза. Поэтому, с моей точки зрения, европейское законодательство предусматривает запрет на импорт в ЕС автомобилей либо произведенных в России, либо вывезенных оттуда, но не запрет на пересечение границы ЕС на таких машинах.

- Но ведь санкционный режим ЕС постоянно меняется и дополняется. С 23 июня этого года введен уже 11-й пакет санкций. В нем есть изменения, касающиеся эмбарго на предметы роскоши. Может быть, к таким предметам роскоши теперь причислены и легковые машины?

- Действительно, регламент ЕС 833/2014 много раз менялся. Менялась позиция европейских законодателей и в отношении транспортных средств - как легковых, так и грузовых, а также прицепов и полуприцепов. Но упомянутый вами запрет в отношении так называемых предметов роскоши касается экспорта в Россию. Изначально был, в частности, запрещен экспорт легковых автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро нетто, то есть без НДС, а теперь эта норма изменена: запрещен экспорт любых легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя свыше 1900 кубических сантиметров вне зависимости от их стоимости.

То есть, условно говоря, до 23 июня можно было приехать из России в Германию, купить здесь, например, VW Tiguan в пределах 50 тысяч евро нетто с большим двигателем и совершенно легально вывезти его в Россию. Теперь такой вариант закрыт. Но это положение касается только экспорта в Россию, но не импорта из России.

Что же касается импорта в ЕС, то позиция европейского законодателя не менялась с октября 2022 года. Именно тогда появилась в регламенте статья 3i, запрещавшая импорт в ЕС ряда товаров, внесенных в приложение XXI. Это довольно длинный список, в том числе легковые автомобили, грузовые, прицепы и полуприцепы для любых типов транспортных средств. И в июне этого года в этом списке ничего не менялось.

- Вы сказали, что в понимании немецкого коммерсанта "ввоз" - синоним "импорта". Если так, то выходит, что немецкая таможня, со своей стороны, права, пресекая всякое "перемещение" в Германию легковых автомобилей с российской регистрацией?

- Нет. При анализе любого закона, любой правовой нормы учитывается не только ее буквальное звучание, но и содержание других норм, а в некоторых случаях и обычаев делового оборота. В Германии есть закон о внешней торговле, который четко определяет, что такое "Einfuhr" - это ввоз в целях выпуска в свободное обращение, то есть, проще говоря, ввоз с "растаможкой". Но даже если не учитывать смысл и звучание норм закона о внешней торговле, мы обязаны исследовать волю законодателя, особенно в тех случаях, когда она не однозначна. И в данном случае воля европейского законодателя была однозначно направлена на то, чтобы запретить именно импорт, а не простое пересечение границы.

- Получается, что аресты легковых машин на российских номерах - самодеятельность таможенников из двух или трех немецких городов - Гамбурга, Киля и Любека?

- Видимо, так оно и есть. Кому-то из руководства местных таможенных органов, видимо, пришла в голову идея именно вот так прочитать регламент Евросоюза. Может быть, там появился новый начальник - необязательно всей таможни, может быть, одного из отделов или департаментов, который, что называется, начал "мести по-новому". Ничем другим я это объяснить не могу. Во всяком случае во всей остальной Германии мы о таких случаях не слышали.

Речь идет о двух городах с традиционно "сильной" таможней. Сильной в том смысле, что через порты Киля и Гамбурга идет достаточно большой товарооборот, там более крупные таможенные органы, больше оперативников, которые работают "на земле", в том числе на местных автобанах, на одном из которых был задержан один из автомобилей с российскими номерами. Так что, скорее всего, мы имеем дело с "эксцессом исполнителя", если пользоваться категорией из уголовного права, или инициативой на местах.

- Господин Хайнрих, что делать человеку, у которого таким образом отобрали машину?

- Германия - правовое государство. Поэтому вариант есть один - идти в суд. Согласно немецкому Уголовно-процессуальному кодексу, у человека, чье имущество было арестовано, есть возможность потребовать вынесения судебного решения, которое опять-таки может быть обжаловано. Другая возможность - активно транслировать свою позицию - очевидно, с помощью адвоката - в органы уголовного преследования, то есть в прокуратуру, и объяснять, что в данном случае арест не является правомерным по двум основаниям.

Во-первых, как я считаю, регламент ЕС, в принципе, не запрещает ввоз автомобиля в режиме временного использования. А, во-вторых, даже если предположить, что такой запрет существует, то уголовное законодательство Германии исключает ответственность в случае ошибки, которую подозреваемый в совершении преступления человек не мог избежать. В данном случае мы говорим именно о такой ситуации. Поясню.

В Германию можно приехать из России только через одну из стран Евросоюза - Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию и Польшу или через Норвегию, не входящую в ЕС. Других вариантов сейчас попасть на автомобиле из России в Германию нет. Соответственно, если таможенный орган одной из стран Европейского Союза пропускает автомобиль, водитель, собственник вправе исходить из того, что это не запрещено. Поэтому в данном случае мы можем говорить об ошибке, исключающей уголовную ответственность. А если нет ответственности, то не может быть и задержания автомобиля в качестве средства доказывания или его конфискации в пользу государства.

- А что бы вы посоветовали тем, кто все-таки собирается поехать из России в Германию на своей машине или уже находится здесь?

- Если поездка не будет сопряжена с посещением немецких портов или передвижением вблизи Гамбурга и Киля, то согласно информации на сегодняшний день, такая поездка обещает быть безопасной. Например, поездка через территорию Литвы, Латвии, Польши и дальше мимо Берлина куда-нибудь в центр, юг или на запад Германии сейчас риска не представляет. На пароме я бы пока перемещаться не рекомендовал. Понимаете, можно быть бесконечно правым, но какой в этом толк, если твой отпуск пропадет из-за неправомерных действий таможенников.

Что касается россиян, которые уже находятся на территории Германии, то они могут спокойно возвращаться в Россию через Польшу и далее через Литву и Латвию. Если же кто-то планирует возвращаться на пароме и, может быть, даже уже купил билеты, то я бы и им порекомендовал пока этого не делать. По крайней мере, до прояснения ситуации. Лучше пожертвовать билетами и вернуться традиционным сухопутным маршрутом. Те 300 или даже 500 евро за паром на семью с машиной явно не стоят многомесячной нервотрепки с возвратом автомобиля.

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