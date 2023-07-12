Аресты в Германии авто из РФ: пострадавшие против таможни

Ссыласясь на выполнения санкций ЕС, власти ФРГ все чаще налагают арест на личные автомобили с российскими номерами. Пострадавшие - не только граждане России, как выяснила DW.

Иван Коваль вместе с супругой приехал в Гамбург из России 21 мая на своем автомобиле и сразу зарегистрировал его на таможне, чтобы получить немецкие номера. Молодые люди - обоим не больше 27 лет - еще зимой решили переехать из РФ в Германию, а весной привезли сюда свой автомобиль.

"Я ничего не дестабилизировал"

Первичное оформление на таможне прошло без проблем, рассказал Иван: "Мы заплатили транспортный налог, и нас отпустили". Автомобиль прошел и техинспекцию - за день до ареста: "1 июня я ездил по делам. Припарковался возле дома - подъехали две машины таможни. После долгой проверки таможенники подтвердили мне, что с документами все в порядке, но сказали, что мы вашу машину арестовываем".

Иван Коваль Фото: Privat

На просьбу объяснить происходящее таможенники из Гамбурга, по словам Коваля, сослались на действующий запрет на ввоз автомобилей из РФ и показали ему "ручкой в блокноте на параграф 18 AWG" (Außenwirtschaftsgesetz) - статью 18 закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ, который предусматривает наказание для тех, кто нарушил правила ввоза-вывоза товаров из/в ЕС.

Из других материалов, показанных таможенниками, Иван понял, что речь идет о санкциях ЕС против РФ, в частности о принятом 31 июля 2014 года распоряжении Евросоюза о "Санкциях ввиду действий России по дестабилизации в Украине". "Я им говорю, что я ничего не дестабилизировал, я просто приехал сюда жить с женой. Но в итоге машину пришлось отдать", - вспоминает Иван. Копия протокола ареста есть в распоряжении DW.

В фокус таможни ФРГ попали любые автомобили с российскими номерами

Не только сам Иван Коваль, который работал в России в отделе продаж крупной IT-компании, был шокирован случившимся. Сначала адвокаты, к которым он обращался, отказывались от защиты его интересов, не понимая, по его словам, о чем речь. "Я не понимаю, каким боком это относится ко мне - никакой прибыли моя машина не приносит. Я купил ее в конце 2020 года, она в моей собственности", - объясняет Коваль.

При том его собственный случай он находит не самым странным. Всего за последние недели эпизодов с арестами автомобилей с российскими номерами произошло свыше десяти - только тех, что стали известны DW от вовлеченных в разбирательства немецких адвокатов и самих пострадавших. Иван Коваль ведет общий чат со многими из них - во время общения с ним корреспондента DW в чат добавился еще один человек. Причем среди тех, кто столкнулся с арестом своих машин в ФРГ, есть не только граждане РФ, но и, как удалось узнать DW, как минимум один гражданин страны-члена ЕС, который владел автомобилем с российскими номерами.

Немецкие таможенники Фото: imago images

Некоторые из пострадавших ехали транзитом через территорию Германии - кого-то остановили на пунктах перехода границы, кого-то - просто на автобане, как сообщила DW российская учительница, которая ехала на летние каникулы в гости к дочери, живущей во Франции. По ее словам, она добиралась в Европу единственным доступным маршрутом - до Мурманска, а дальше паромами через Норвегию и другие скандинавские страны.

"К аргументам, что ни в одной другой стране ЕС никому не пришло в голову останавливать наш автомобиль, таможенники не прислушались", - делится пострадавшая. А гражданин Бельгии, у которого немецкая таможня отобрала его автомобиль с российскими номерами, возвращался к семье домой в Россию. Давать комментарии DW бельгиец пока отказался, добавив, что намерен сначала дождаться ответа таможенных органов ФРГ на его жалобу.

Таможня ФРГ: Вввоз личного авто подпадает под запрет

Раньше о фактах конфискации личного автотранспорта не было известно - ни в ФРГ, ни в других странах ЕС. На каком основании немецкая таможня решила изменить порядок работы? На запрос DW в конце июня таможенные органы пояснили, что "обеспечивают соблюдение выполнения" ранее введенных санкций Евросоюза - того самого распоряжения ЕС от 31 июля 2014 года, а точнее - принятого в его исполнение одного из пакета санкций, введенного после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Согласно документу был расширен список того, что запрещено "экспортировать" в Евросоюз из РФ, в том числе в этом списке среди прочего значатся легковые автомобили, вмещающие менее 10 человек, гоночные автомобили и пикапы, указали в своем ответе представители таможни ФРГ. "Запрет действует вне зависимости от субъективных намерений", - подчеркнули в ведомстве.

Если строго следовать санкционному регламенту, то в ЕС росиянам нельзя ввозить никакие личные вещи Фото: DesignIt/Zoonar/picture alliance

Однако, если следовать санкционному регламенту таким образом, как его понимает таможенная служба, то, строго говоря, в ЕС россиянам нельзя ввозить практически никакие личные вещи - в вышеназванном списке есть и такие предметы как чемоданы или, скажем, школьные ранцы - они тоже под запретом как экспортные товары. На дополнительный вопрос DW, не стало ли решение таможенников результатом ошибки перевода - в немецком тексте санкций используется не термин "экспорт", а "ввоз" ("Einfuhr"), ведомство уточнило, что разночтений с английским текстом санкционного регламента, по их представлению, нет.

Между тем толкование понятия Einfuhr есть в том же законе AWG, и оно не предполагает запрет на ввоз предметов личного пользования. Тем не менее именно под предлогом нарушения санкций - DW ознакомилась с протоколами, которые на руках у пострадавших, - немецкая таможня арестовала как минимум два личных автомобиля с российскими номерами. В остальных случаях письменно зафиксированной причиной ареста названо общее нарушение таможенного законодательства, но свидетели ссылаются на устные ссылки таможенников на санкционный режим ЕС.

Еврокомиссия отправляет за разъяснениями к таможне ФРГ

В Еврокомиссии на просьбу уточнить правила санкционного законодательства ЕС в связи с подобными случаями в Германии ответили предложением "выяснять детали у национальных властей". В других немецких ведомствах, судя по ответу на вопрос DW, действия таможенников вызвали недоумение - представительница Минфина ФРГ на недавней правительственной конференции заявила, что столкнувшиеся с подобными случаями граждане должны использовать правовые методы для решения ситуации. Например, воспользоваться возможностью обжаловать действия немецкой таможни - самостоятельно или воспользоваться услугами адвоката.

Таможня ФРГ считает, что личные автомобили с российскими номерами подпадают под действие санкций ЕС против РФ Фото: Roman Rossel/imago images/Einsatz Report24

Часть пострадавших обратилась к юристам - адвокат из Гамбурга Элина Винер (Elina Wiener) защищает, по ее словам, интересы Ивана Коваля и еще четырех граждан РФ и от их имени подала жалобы на действия таможни ФРГ. Между тем уголовное дело, заведенное против Коваля, в конце июня ушло в прокуратуру Гамбурга. Он сообщил, в что прокуратуре предстоит досудебное разбирательство.

"Реально варианта два: прокуратура вернет машину за отсутствием состава преступления или потребует уплатить штраф", - прогнозирует Коваль. В случае наложения штрафа он намерен настаивать на передаче дела в суд. Теоретически по этому обвинению - нарушение санкционного режима - россиянину может грозить от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

Адвокат: Санкции ЕС неверно трактуются

Адвокаты, с которыми поговорила DW, считают, что причиной ареста личного имущества пострадавших со стороны таможни ФРГ стала неверная интерпретация законодательства.

"Официальная позиция немецкой таможни, согласно которой любое использование с целью перемещения по Германии автомобилей, получивших регистрацию в России, является нарушением санкционных предписаний, слишком расширительная и поэтому противоречит закону", - отмечается в юридическом заключении адвокатов из Франкфурта-на-Майне Сержа Бека (Serge Beсk) и из Бонна Александера Лиссема (Alexander Ließem).

Со своей стороны, одна из пострадавших (имя редакции ивестно) уверена, что речь идет не об ошибочных действиях таможни ФРГ, а о "решении, принятом на государственном уровне". Так или иначе, посольство РФ в Германии 6 июля порекомендовало гражданам России воздержаться от въезда на немецкую территорию на автомобилях с российскими номерами до прояснения ситуации с возможным изъятием транспортных средств.

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