В ЕС обсуждают разъяснения Брюсселя по автомобилям из РФ

В Евросоюзе идут дискуссии после публикации Еврокомиссией (ЕК) разъяснений относительно исполнения странами ЕС решений о санкциях в отношении РФ. Среди прочих, их прокомментировали власти стран Балтии и Финляндии. МИД в Хельсинки указал, что въезд в Финляндию на зарегистрированных в РФ автомобилях по-прежнему возможен, а страна еще не привела в исполнение соответствующую рекомендацию ЕС. "Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", - заявила во вторник, 12 сентября, изданию Yle глава санкционного отдела МИД Пиа Сариваара.

По ее словам, громкие заголовки СМИ о запрете въезда в Финляндию российских машин или их конфискации не соответствуют действительности. Сариваара добавила, что ведомство обсудит предлагаемые Еврокомиссией рекомендации с другими странами ЕС, граничащими с Россией. Между тем, въезд в Финляндию для российских туристов по-прежнему закрыт, но страна впускает ряд других категорий граждан РФ.

В странах Балтии склоняются к запрету въезда на российских автомобилях

В свою очередь Литва запретила въезд в страну для машин с российскими номерами после разъяснений Еврокомиссии о возможности изъятия автомобилей из РФ в странах ЕС. Об этом заявили в Таможенной службе Литвы Русской службе британской медиакомпании BBC. При этом на границе Литвы "смотрят не на паспорт гражданина, а на регистрацию машины", а исключение составят только автомобили, которые едут транзитом в Калининград, пояснили в литовском ведомстве. Замглавы МИД Литвы Йовита Нелюпшене в интервью BNS указала, что положение об аресте автотранспорта доведено до Вильнюса еще в июне. При этом российские автомобили в Литве еще не арестовывали, сообщила она.

За запрет на въезд авто из России высказался и министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет портал ERR. Однако он указал, что реализацию этих мер еще стоит обсудить на уровне всех приграничных с РФ стран, и пока российские машины все еще могут пересекать границу Эстонии.

Латвия c 18.00 по местному времени (совпадает с московским) закроет въезд для автомобилей, зарегистрированных в России, пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA. Конфискация автомобилей возможна в случае отказа владельца исполнять требования таможенников. Ранее МИД Латвии рекомендовал Таможенному управлению учесть разъяснения Еврокомиссии и не пропускать на границе автомобили из РФ.

О возможности изъятия у владельцев автомобилей на российских номерах вновь заявила Таможенная служба Германии. Случаи конфискации машин из РФ в ФРГ были и ранее. Исключение - автомобили, необходимые для деятельности дипломатов, и транспорт, принадлежащий гражданам стран ЕС и членам их семей, сообщило ведомство изданию "Агентство".

Депутат ЕП призвал Брюссель пересмотреть разъяснения о санкциях

Между тем, депутат Европарламента (ЕП) от Германии Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) обратился к брюссельскому ведомству, призвав пересмотреть данный документ, пишет интернет-издание "Медуза" со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Такая интерпретация вредна с точки зрения эффективности ограничительных мер и абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения российской агрессии", - уверен европарламентарий.

По его мнению, опубликованные Брюсселем новые разъяснения, недвусмысленно запрещающие ввоз россиянами автомобилей в ЕС, "юридически и политически ошибочны", поскольку изъятие личных вещей граждан не влияет значительным образом на доходы России для продолжения войны, а именно эту цель преследуют санкции ЕС. "Эти толкования ограничительных мер дискредитируют институт эмбарго как законный инструмент нашей политики и нас как продуманную правовую систему", - заявил далее Лагодинский.

Разъяснения ЕК по вопросам применения санкций

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения к решениям Совета ЕС об импорте, покупке и перевозе включенных в санкционные списки товаров. Из документа следует, что под запрет подпадают любые автомобили, в том числе используемые в личных целях. При этом не имеет значения срок, на который ввозится зарегистрированный в РФ автомобиль, а также вид таможенной процедуры - свободное обращение либо временный ввоз, пояснили в Брюсселе. Тем самым Еврокомиссия разъяснила свою позицию по поводу вызывающей вопросы юристов интерпретации санкционного законодательства ЕС в Германии в части различия между импортом автомобилей и въездом в страну на личной машине.

Кроме того, в разъяснениях Еврокомиссии подтверждено, что запрещенным импортом может быть расценен также ввоз из РФ других наименований, перечисленных в приложении XXI к статье 3i директивы ЕС 833/2014. Среди прочего, в приложении к санкционному регламенту в отношении России фигурируют косметика, чемоданы, сумки, рюкзаки, кошельки, ряд предметов одежды, ноутбуки, фотоаппараты, мобильные телефоны, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни. На вопрос, могут ли граждане РФ временно, например в туристических целях, привозить с собой в ЕС личные вещи и транспортные средства, которые числятся в приложении к регламенту, в Еврокомиссии ответили отрицательно.

В Еврокомиссии надеются на здравый смысл при применении санкций

Одновременно в документе указывается на ограниченное освобождение граждан ЕС и их ближайших родственников от данного правила. Еврокомиссия напомнила, что цель санкций - значительное ослабление российской экономики и лишение РФ важнейших рынков для ее продукции и существенное ограничение ее возможностей вести войну. Поэтому любая другая интерпретация санкционного законодательства лишила бы эти запреты их смысла и создала значительные возможности для их обхода, считает ведомство.

Накануне опубликованный на прошлой неделе документ прокомментировали в Еврокомиссии. Официальный представитель исполнительного ведомства ЕС Даниэль Фэрри в интервью DW подтвердил, что граждане России не могут въезжать в Евросоюз на своем личном автомобиле из-за санкций ЕС в отношении РФ за агрессию против Украины. В то же время к другим санкционным товарам на границе не будут относиться столь же строго. "Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл, - отметил далее представитель ЕК. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза".

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