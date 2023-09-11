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Санкции ЕС на практике: что изменилось для россиян

Ксения Польская
11 сентября 2023 г.

Чего ждать россиянам на границах ЕС? Еврокомиссия дала однозначный ответ: на своей машине въезжать нельзя. По поводу других предметов личного пользования из санкционного списка Брюссель полагается на здравый смысл.

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Estland | Eine Frau hält einen Russischen Pass
Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Все минувшие выходные дни российские СМИ и паблики обсуждали санкции ЕС - после того как Европейская комиссия опубликовала разъяснения о применении запрета на ввоз ряда предметов для граждан РФ. В частности, речь там шла об автомобилях. Что стоит за этой публикацией и чего ждать россиянам при въезде в Евросоюз?

Что изменилось?

В отношении России Европейский Союз уже ввел одиннадцать пакетов санкций за агрессию против Украины, последний из них был утвержден Советом ЕС 23 июня. С тех пор ничего не изменилось. 8 сентября, когда Брюссель дополнил раздел вопросов и ответов на своем сайте о применении странами Евросоюза этих санкций, штрафных мер не прибавилось. Но появилось больше информации о том, как они могут применяться на практике. Конкретного повода для обнародования этих разъяснений именно сейчас в Еврокомиссии не называют, а говорят, что это обычный процесс: "Публикация подобных дополнений является частью общей работы".

Что выяснилось?

Теперь совершенно ясно, что гражданам РФ нельзя въезжать в ЕС на автомобиле. Это указано в тексте Еврокомиссии от 8 сентября и подтверждено ее официальным представителем Даниэлем Фэрри на брифинге и в беседе с корреспонденткой DW. Если вы гражданин России и едете на своей машине в Евросоюз, то "вы не можете въехать в ЕС на этой машине", сказал он. Таковы штрафные меры в отношении России и они должны соблюдаться странами Европейского Союза. При этом на граждан Белоруси такой запрет не распространяется.

Будет ли автомобиль конфискован?

В связи с несколькими случаями ареста автомобилей российских граждан в Германии со ссылкой на санкции ЕС возникает вопрос: ждать ли россиянам конфискаций в случае нарушения запрета на ввоз автомобиля? На него Еврокомиссия отвечает, что подобных предписаний нет: "Запрет на импорт в ЕС гласит, что товары, включенные в Приложение XXI, не могут ввозиться в Евросоюз. Реализация санкций ЕС возлагается на государства-члены". То есть обязанность властей на границе - не допустить ввоз автомобиля на территорию страны Евросоюза, а каким образом они будут выполнять эту обязанность, Еврокомиссия не знает.

А что с другими вещами?

В список санкционных товаров в этом приложении входят не только автомобили, но и другие вещи, без которых трудно представить себе любое путешествие. Среди них, например, чемоданы и дорожные сумки, ряд предметов женской и детской одежды, обувь, смартфоны и любые другие телефоны, предметы гигиены. Будут ли наказывать за их ввоз?

Представитель Еврокомиссии указал, что неспроста разъяснение, опубликованное 8 сентября, касается только автомобилей. Из всех личных предметов из этого списка именно они представляют наибольшую ценность. К другим санкционным товарам на границе не должны относиться столь же строго, сказал Даниэль Фэрри. "Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл, - ответил он на вопрос корреспондентки DW. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза".

Фэрри напомнил, что санкции ЕС направлены на то, чтобы лишить Кремль доходов для финансирования войны и необходимо обеспечивать их эффективность и невозможность обхода. "Когда речь идет о ценных товарах, например автомобилях, то здесь требуется строгое соблюдение санкций", - подчеркнул он, добавив, что это одна из причин, по которой Еврокомиссия 8 сентября обновила рекомендации по их применению. В ее задачи входит обеспечение единообразной имплементации штрафных мер по всему ЕС. DW продолжит выяснять их детали и практическое значение для граждан РФ.

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