Применение санкций: ЕС взывает к здравому смыслу

В Еврокомиссии подтвердили, что граждане РФ не могут въехать в ЕС на своем автомобиле. А вот одежда, даже находящаяся в санкционном списке, вряд ли является примером обхода санкций, сказали DW.

В связи с санциями, введенными Европейским Союзом в отношении РФ за агрессию против Украины, граждане России не могут въезжать в Евросоюз на своем личном автомобиле, подтвердила Еврокомиссия на брифинге в понедельник, 11 сентября. В то же время к другим санкционным товарам на границе не будут относиться столь же строго, сказал DW официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Фэрри. "Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл, - ответил он на вопрос корреспондентки DW. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза".

Фэрри напомнил, что цель санкций - лишить Кремль доходов для финансирования войны и необходимо обеспечивать их эффективность и невозможность обхода. "Когда речь идет о ценных товарах, например автомобилях, то здесь требуется строгое соблюдение санкций", - подчеркнул он, назвав это одной из причин, по которой Еврокомиссия 8 сентября обновила рекомендации по применению санкций. В задачи Еврокомиссии входит обеспечение единообразия применения санкций на всей территории ЕС. Штрафные меры как часть законодательства Евросоюза являются обязательными к исполнению.

В случае с ввозом автомобилей и других товаров, приобретенных в России, исключение сделано для личного пользования граждан стран ЕС и их ближайших родственников, напомнил официальный представитель Еврокомиссии.

Рекомендации Еврокомиссии

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения к решениям Совета ЕС об импорте, покупке и перевозе включенных в санкционные списки товаров. Из документа следует, что под запрет подпадают любые автомобили, в том числе используемые в личных целях.

При этом не имеет значения срок, на который ввозится зарегистрированный в РФ автомобиль, а также вид таможенной процедуры - свободное обращение либо временный ввоз, пояснили в Брюсселе. Тем самым Еврокомиссия разъяснила свою позицию по поводу вызывающей вопросы юристов интерпретации санкционного законодательства ЕС в Германии в части различия между импортом автомобилей и въездом в страну на личной машине.

Запрет распространяется на косметику, чемоданы, ноутбуки и телефоны

Кроме того, в разъяснениях Еврокомиссии подтверждено, что запрещенным импортом может быть расценен также ввоз из РФ других наименований, перечисленных в приложении XXI к статье 3i директивы ЕС 833/2014 . Среди прочего, в приложении к санкционному регламенту в отношении России фигурируют косметика, чемоданы, сумки, рюкзаки, кошельки, ряд предметов одежды, ноутбуки, фотоаппараты, мобильные телефоны, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни.

На вопрос, могут ли граждане РФ временно, например в туристических целях, привозить с собой в ЕС личные вещи и транспортные средства, которые числятся в приложении к регламенту, в Еврокомиссии ответили отрицательно. Партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов подтвердил РБК, что тем самым под риском оказываются косметика, чемоданы, ноутбуки и мобильники, фигурирующие в приложении XXI к статье 3i. По мнению Шумилова, европейские таможенные органы могут не пропустить эти личные вещи через границу.

Запрет на ввоз не распространяется на личные золотые украшения

Одновременно в документе указывается на ограниченное освобождение граждан ЕС и их ближайших родственников от данного правила. Между тем запрет на ввоз в Евросоюз не распространяется, в частности, на золотые украшения для личного пользования физическими лицами, путешествующими в ЕС, если эти предметы принадлежат им или не предназначены для продажи. Тем самым данные предметы не подпадают под запрет на ввоз российского золота в ЕС.

Еврокомиссия напомнила, что цель санкций - значительное ослабление российской экономики и лишение РФ важнейших рынков для ее продукции и существенное ограничение ее возможностей вести войну. Поэтому любая другая интерпретация санкционного законодательства лишила бы эти запреты их смысла и создала значительные возможности для их обхода, считает ведомство.

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