Разъяснением ЕС тема ареста машин с номерами РФ не закрыта

Случаи ареста таможенниками в Германии личных машин, принадлежащих гражданам РФ и с российской регистрацией, стали известны DW еще в начале июля. Делалось это на основании статьи 3i регламента ЕС 833/2014 в редакции от 23 июня 2023 года. И у пострадавших, и у редакции DW в этой связи возник целый ряд вопросов.

В приложении XXI к упомянутой статье 3i перечислены кроме легковых автомобилей сотни наименований других "санкционных" товаров, вроде бы запрещенных к ввозу на территорию ЕС - от алкоголя до смартфонов и туалетной бумаги. Цель - лишить Россию экспортных доходов, позволяющих Кремлю финансировать войну против Украины. Как этой цели может служить арест автомобилей российских туристов и почему в таком случае у них не изымают другие вещи из санкционного списка ?

Запрет на ввоз товаров в ЕС: разъяснение ЕК добавило вопросов

Над ответом в брюссельской Еврокомиссии размышляли около двух месяцев. Но полученные в конце концов разъяснение и комментарий пресс-секретаря ЕК не только не прояснили ситуацию, но внесли еще большую путаницу.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе Фото: YVES HERMAN/REUTERS

С одной стороны, 8 сентября Еврокомиссия подтвердила применяемую в Германии трактовку санкционного законодательства, согласно которой въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Одновременно Брюссель подтвердил, что как запрещенный импорт может быть расценен ввоз из РФ и других наименований товаров, перечисленных в приложении XXI.

С другой стороны, официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Фэрри в интервью DW заявил, что "одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС". "Я думаю, что это здравый смысл, это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, - заявил он, - и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами-членами Евросоюза".

Немецкая таможня и "здравый смысл"

Некоторых юристов комментарий официального представителя Еврокомиссии поставил в тупик. "Аргументация потрясающая, - сказал в беседе с DW немецкий адвокат Ойген Хайнрих (Eugen Heinrich). - Закон есть закон: что поношенные штаны нельзя ввозить, что машину. Для чиновника это должно быть одинаково. Он не имеет право рассуждать, что автомобиль - это ценная вещь, поэтому давайте его будем конфисковывать, а смартфон - не ценная вещь, поэтому давайте его конфисковывать не будем".

Сотрудники немецкой таможни Фото: picture-alliance/dpa/P. Zinken

Поэтому DW решила поинтересоваться у немецкой таможни, как в Германии после разъяснения Еврокомиссии решили поступать, например, со смартфонами и ноутбуками, а также прочими личными вещами, принадлежащими приезжающим сюда россиянам. Будут и их наряду с автомобилями конфисковывать или руководствоваться, как рекомендует Даниэль Фэрри, "здравым смыслом"?

"На все товары, перечисленные в приложении XXI регламента ЕС 833/2014, распространяется общий запрет на импорт из Российской Федерации, - сухо ответили DW из пресс-службы Генеральной дирекции таможни ФРГ. - Власти стран-членов ЕС должны реализовать и обеспечить соблюдение санкций. Таможенная администрация Германии не ведет отдельной статистики об изъятых товарах, запрещенных к ввозу в соответствие с санкциями". Что же касается конфискации имущества, то, говорит таможня, "это прерогатива прокуратуры и судов".

Немецкий судья о замысле авторов регламента ЕС

Кстати, о судах. В распоряжении редакции DW имеется одно весьма примечательное решение судьи административного суда в Любеке, касающееся именно автомобиля с российской регистрацией, изъятого местной таможней у гражданина РФ при пересечении немецкой границы.

Судья в Любеке вынес однозначное решение Фото: picture alliance/imageBROKER

Судья не просто отказал прокуратуре в ее просьбе утвердить арест автомобиля Lexus RX 200 T с российскими номерами, но и подробно мотивировал свой отказ. В частности, - отсутствием даже подозрения в нарушении статьи 18 , часть первая, немецкого закона о внешнеэкономической деятельности, предусматривающей наказание за нарушение санкционного режима ЕС.

С точки зрения судьи, "изъятый у частного лица автомобиль не мог быть использован для того, чтобы принести России существенный доход", как об этом говорится в статье 3i регламента ЕС номер 833/2014. Указания на коммерческую деятельность обвиняемого вообще отсутствуют, говорится далее в обосновании решения суда, и "как правило, автомобили туристов по окончании их путешествия снова вывозятся из ЕС и таким образом не приносят России никакого дохода".

Судья в Любеке указывает, что авторы санкционного регламента "имели в виду в качестве имеющих состав нарушения только действия коммерческого характера, поскольку только такие действия способны обеспечить прибыли России, в частности, путем продажи легковой машины или сдачи ее в аренду в ЕС".

"Идея принятия регламента ЕС состояла в том, чтобы финансово ослабить российское государство путем лишения его доходов. Некоммерческий ввоз легкового автомобиля - это не тот случай", - констатирует судья.

Почему в санкционном списке оказалась туалетная бумага

Именно так понимает смысл экономических санкций ЕС против России и адвокат Ойген Хайнрих: "У регламента 833/2014 есть одна очень простая и всем понятная цель - максимально ослабить Россию и заставить ее прекратить агрессивную войну в Украине. Для этой цели авторы регламента в несколько этапов - приняты уже 11 санкционных пакетов - вводили запреты на импорт, очевидно ориентируясь на наиболее значимые статьи экспорта из РФ. Иначе невозможно объяснить включение в список, например, туалетной бумаги".

Ойген Хайнрих Фото: Privat

Если толковать эту норму Евросоюза так, как ее толковать положено в совокупности с остальными нормами и используя юридическую технику, а не дилетантское понимание, указывает адвокат, то никаких проблем у туриста на границе быть не должно. И если в предыдущем интервью для DW Хайнрих назвал арест немецкими таможенниками машин с российскими номерами "эксцессом исполнителя", то теперь он говорит об "эксцессе бюрократа": " Это случай классической европейской бюрократии. Евросоюз - это очень хорошая и нужная вещь, но его органы в Брюсселе порой занимаются имитацией бурной деятельности".

Такой же точки зрения придерживается и депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилис. Применяемая практика, заявил он в эфире программы "DW Новости Шоу", явно не соответствует замыслу авторов санкционного регламента: "Целью было сделать такие санкции, которые бы, во-первых, повлияли на бюджетные доходы России, чтобы Кремль не мог финансировать войну против Украины, а, с другой стороны, чтобы санкции болезненно повлияли на олигархов, на кремлевскую элиту".

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