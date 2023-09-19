Участники "Рамштайна" пообещали Украине долгосрочную помощь

Пятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") было посвящено поддержке Украины в создании "надежных и боеспособных боевых сил в долгосрочной перспективе", заявил министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 сентября. Высокопоставленные политики и военные из 50 стран на встрече на авиабазе ВВС США в Германии в числе прочего обсудили украинское контрнаступление, которое, по словам Остина, продолжает демонстрировать "устойчивый прогресс". "Мужественные украинские солдаты прорывают сильно укрепленные рубежи" российской армии, а время "не на стороне" президента России Владимира Путина, подчеркнул глава Пентагона.

В свою очередь парламентский статс-секретарь в Минобороны ФРГ Симтье Мёллер (Siemtje Möller) подчеркнула, что для ВСУ ближайшие месяцы будут "очень трудными" из-за холодной погоды и начала сезона дождей. Она же сообщила, что Германия намерена до конца текущего года подготовить 10 тысяч украинских военнослужащих. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в последний момент отменил участие во встрече, так как заразился коронавирусом. Накануне он анонсировал новый пакет военной помощи Берлина Украине - на 400 млн евро. Симтье Мёллер в ходе заседания подчеркнула, что в первую очередь этот пакет войдут боеприпасы, а также зимнее обмундирование и электрогенераторы.

Впервые в заседании "Рамштайна" участвовал новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Ллойд Остин поблагодарил его предшественника Алексея Резникова, отстраненного от должности в начале сентября, за "тяжелую работу и самоотверженность" и "все, что он сделал для свободной Украины".

Участники "Рамштайна" обсудили оружие для Украины

Министр обороны США объявил, что вскоре в Украину прибудут американские танки M1 Abrams. В начале нанешнего года Вашингтон пообещал передать Киеву 31 танк. Высокопоставленный военный чиновник США в кулуарах встречи сообщил агентству AFP, что первая партия M1 Abrams будет отправлена в Украину "в ближайшие дни", а процесс передачи завершится в течение следующих нескольких недель. Танки будут оснащены бронебойными боеприпасами калибра 120 мм с обедненным ураном. Ллойд Остин также призвал союзников продолжить уделять особое внимание поставкам Украине систем ПВО и ракет к ним.

Чехия, Дания и Нидерланды заявили о новых поставках вооружений Украине, в том числе 15 модернизированных танков Т-72ЕА советского производства, а также бронетехники, систем ПВО и боеприпасов.

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