Прорыв обороны РФ у Бахмута и все события 572-го дня войны

В Украине увольняют почти всех замминистра обороны, Киев подает в суд на соседей, Евросоюз готовит 12-й пакет санкций.

На 572-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 18 сентября, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседнего государства. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и вели контрнаступление на востоке и юге страны.

ВСУ сообщили о прорыве российской линии обороны близ Бахмута

Украинские военные прорвали российскую линию обороны в районе Бахмута, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. "В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы. В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага - 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады", - цитирует слова Сырского Telegram-канал Минобороны Украины Military Media Center.

Командующий также подчеркнул, что упорные бои в районе Бахмута продолжаются, поскольку после потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка российские военные проводят многочисленные контратаки по разным направлениям, пытаясь вернуть утраченные позиции. "Эти небольшие на первый взгляд населенные пункты были важными элементами оборонительного рубежа врага, протянувшегося от Бахмута до Горловки", - объяснил Сырский.

Кабмин Украины уволил почти всех замминистра обороны

Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский и Денис Шарапов уволены с должностей заместителей министра обороны Украины. Кроме того, свои посты потеряли Андрей Шевченко (замминистра обороны по вопросам европейской интеграции), Виталий Дайнега (замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации) и Константин Ващенко (государственный секретарь Минобороны Украины). Об этом решении кабинета министров Украины сообщил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

По сведениям онлайн-издания Liga net, из команды прошлого министра обороны Украины Алексея Резникова в должности остался только первый замминистра обороны генерал Александр Павлюк.

Опубликованы снимки поврежденной российской подлодки "Ростов-на-Дону"

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала фотографии российской подводной лодки "Ростов-на-Дону", поврежденной в результате атаки на судоремонтный завод в аннексированном Севастополе. Как видно на снимках, по подлодке нанесено два удара - в носовую часть и в правый борт. Об ударе по носовой части ранее заявляли эксперты, основываясь на спутниковых снимках, а о втором ударе известно не было.

По мнению норвежского независимого аналитика Тура Аре Иверсена, проанализировавшего фотографии, "оба удара пробили прочный корпус субмарины", в результате были повреждены торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, "вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи". Такие повреждения "наверняка выводят субмарину из действующего состава флота до конца войны", уверен норвежский эксперт. По его мнению, ремонт подлодки "теоретически возможен", но нерентабелен. Атака на российскую подлодку была совершена 13 сентября. Сначала о ней сообщило Минобороны РФ, позже удар подтвердило ГУР Минобороны Украины.

Украина подала в ВТО иски против Польши, Венгрии и Словакии

Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии из-за введенного ими на национальном уровне запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, объявила первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства не могут запрещать импорт украинских товаров. В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах", - подчеркнула Свириденко.

Польша, Венгрия и Словакия в свою очередь решили не участвовать в работе координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе, узнало польское агентство PAР. Один из собеседников пояснил это решение "процедурной осторожностью" и тем, что Украина "могла бы использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО".

СМИ: Ограничения КНР привели к дефициту комплектующих для дронов в России

Ограничения на экспорт дронов массой более 4 кг, введенные китайскими властями с 1 сентября, серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих, например тепловизоров, выяснила газета "Коммерсант". Чтобы поставщики получили разрешение на экспорт в Россию, необходимо доказать, что беспилотник не будет использован в военных целях, отмечается в публикации.

Интервью с Екатериной Шульман To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Продавцы китайских дронов в РФ пытаются наладить параллельный импорт. Однако некоторые жалуются, что Казахстан на днях ужесточил процедуру ввоза", - говорится в статье.

Bloomberg узнал о подготовке Евросоюзом 12-го пакета санкций против России

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет представлен в октябре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в 12-й пакет может войти запрет на импорт алмазов из РФ, ограничения в отношении сжиженного природного газа, а также российского IT-сектора.

Кроме того, пишет Bloomberg, в рамках нового пакета может быть представлен план по использованию замороженных активов Центробанка России для помощи Украине. Новые меры также будут направлены на ограничение возможностей обходить принятые санкции через третьи страны.

Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ФРГ анонсировала пакет военной помощи Украине на 400 млн евро

Правительство Германии подготовило очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 400 млн евро, сообщил в интервью газете Bild министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). По его словам, в новый пакет войдут разрывные и минометные боеприпасы, а также реактивные снаряды. Кроме того, Украина получит защищенные автомобили, системы разминирования, а также теплую униформу и генераторы, которые понадобятся ей зимой. Решение о поставках Киеву крылатых ракет Taurus дальностью 500 км правительство Германии пока не приняло, сообщил Писториус.

Смотрите также: