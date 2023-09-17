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Как на самом деле празднуют Рош ха-Шана в Умани?

Анна Пшемыская | Максим Драбок
18 сентября 2023 г.

Несмотря на войну, хасиды снова приехали в Умань на иудейский Новый год - Рош ха-Шана. Многие из них не учитывают воздушную тревогу и комендантский час. Как паломники празднуют? Сколько платят за жилье в Киеве? И почему боятся украинок? Репортаж DW.

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