Как на самом деле празднуют Рош ха-Шана в Умани?

Анна Пшемыская | Максим Драбок

18.09.2023 18 сентября 2023 г.

Несмотря на войну, хасиды снова приехали в Умань на иудейский Новый год - Рош ха-Шана. Многие из них не учитывают воздушную тревогу и комендантский час. Как паломники празднуют? Сколько платят за жилье в Киеве? И почему боятся украинок? Репортаж DW.