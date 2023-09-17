Как на самом деле празднуют Рош ха-Шана в Умани?

РелигияУкраинаКак на самом деле празднуют Рош ха-Шана в Умани?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoРелигияУкраинаАнна Пшемыская | Максим Драбок18.09.202318 сентября 2023 г.Несмотря на войну, хасиды снова приехали в Умань на иудейский Новый год - Рош ха-Шана. Многие из них не учитывают воздушную тревогу и комендантский час. Как паломники празднуют? Сколько платят за жилье в Киеве? И почему боятся украинок? Репортаж DW.https://p.dw.com/p/4WUN5Реклама