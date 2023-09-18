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Россия добивается отклонения судом ООН иска Украины

Ксения Польская
18 сентября 2023 г.

Украина обвинила Россию в ложных обвинениях ее самой в геноциде. РФ оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН в этом деле и заявляет, что жалоба Киева неприемлема по содержанию.

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Дворец мира в Гааге - штаб-квартира Международного суда ООН
Дворец мира в Гааге - штаб-квартира Международного суда ООНФото: Daniel Kalker/picture alliance

В рамках возобновившихся в Международном суде ООН в Гааге слушаний по делу о конвенции о геноциде Россия в понедельник, 18 сентября, представила свои возражения по иску Украины. В этом иске, поданном 26 февраля 2022 года, Киев обвинил Москву в ложных обвинениях его самого в геноциде и в противозаконном военном вторжении в Украину, основанном на этих обвинениях. Теперь РФ оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН в этом деле, а также заявляет, что жалоба Украины неприемлема по содержанию.

Так, российская сторона утверждает, что президент РФ Владимир Путин использовал слово "геноцид" для описания ситуации в самопровозглашенных республиках Донбасса как риторический прием, а не как юридический термин, фигурирующий в конвенции по геноциду от 1948 года. Адвокаты, представляющие интересы Москвы, указали, что к моменту подачи Украиной жалобы Россия не принимала никаких формальных мер в отношении Украины с обвинениями в предполагаемом геноциде, а значит, юридического спора об этом не существовало.

Кроме того, по мнению ответчика, конвенция по геноциду не содержит запрета на обвинения в геноциде, а Украина в своем письменном обращении не доказала, что Россия нарушила эту конвенцию. Адвокаты РФ подчеркивают отсутствие "права не быть объектом обвинений в геноциде" в конвенции и на этом основании указывают, что, так как никакое право не было нарушено, суд не может вынести никакого практически применимого решения по этому делу.

Москва ссылается на "право на применение силы" и "право на самооборону"

Российская позиция также заключается в том, что в случае военного вторжения в Украину Москва реализовала свое "право на применение силы" и "право на самооборону". Они не подпадают под конвенцию по геноциду, а гарантируются Уставом ООН и обычным международным правом, заявили ответчики в Гааге. В целом российская сторона утверждает, что Киев инструментализирует конвенцию по геноциду и злоупотребляет процессуальными нормами, в том числе вовлекая в процесс 32 других государства. Представители Москвы назвали вмешательство третьих стран в дело "масштабной интервенционной кампанией".

Перед тем как слово взяли адвокаты, перед судом выступил посол МИД РФ по особым поручениям Геннадий Кузьмин и привел стандартные формулировки российской пропаганды о "русофобском неонацистском режиме", который "совершил госпереворот в Украине в 2014 году" и начал "полномасштабную войну против народа Донбасса". 

Украина ответит на возражения России во вторник, 19 сентября. Если по итогам двухнедельных слушаний суд сочтет аргументы РФ обоснованными, дело будет прекращено и не дойдет до стадии рассмотрения по существу.

Предыстория судебного процесса

Слушания по делу "Обвинения в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: Украина против РФ" проходят с 18 по 27 сентября 2023 года во Дворце мира - штаб-квартире суда в Гааге. В главном суде ООН встретились две воюющие стороны, кроме того, к иску Украины присоединились 32 других государства, что является беспрецедентным событием. Эти страны представят свои позиции в среду, 20 сентября, первой выступит Германия. 

Это второе дело, рассматриваемое Международным судом ООН по иску Украины против России. В июне в Гааге прошли слушания по существу по первому делу. Они были посвящены иску Украины против России, поданному в связи с предполагаемым нарушением российской стороной двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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