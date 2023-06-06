Украина против РФ: идет первый суд в истории

Суд ООН в Гааге начал рассматривать по существу иск Украины к РФ. Впервые процесс "Украина против России" дошел до данной стадии в международном суде.

В Международном суде ООН в Гааге во вторник, 6 июня, прошли первые слушания, посвященные рассмотрению по существу иска Украины против России. Он был подан в связи с предполагаемым нарушением российской стороной двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации. Кульминацией шестилетней работы назвал заседание в Гааге посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич по окончании первого дня слушаний. Это - первый процесс Украины против России, который в международной судебной инстанции дошел до стадии рассмотрения по существу, отметил он.

Слушания сторон по существу дела продолжатся 8, 12 и 14 июня, а следующим этапом будет вынесение вердикта. Ожидается, что на принятие решения суду ООН понадобится не менее нескольких месяцев. Решение Международного суда ООН является обязательным к выполнению для обеих сторон.

"Очень важно иметь судебные решения, потому что одно дело - политическая и общественная оценка, а совсем другое дело - когда тот факт, что РФ нарушает международное право, устанавливает международный суд, в особенности Международный суд ООН", - сказал Кориневич. И хотя это дело касается нарушений, совершенных в 2014-2015 годах, у Украины есть еще много инструментов, указал он, например, дело о геноциде в отношении украинского народа, ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и его омбудсмена, а в будущем - и международный трибунал по преступлению агрессии в отношении Украины, "так что ни один эпизод пренебрежения России международным правом не останется без внимания", заверили в украинской делегации.

Представитель российской делегации на процессе отказался от общения с журналисткой DW.

Пророссийские сепаратисты, катастрофа рейса MH17 и обстрелы украинских городов

Делегации Украины (слева) и России (справа) Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

6 июня свои аргументы пятнадцати судьям в Гааге представляла украинская сторона. В первой части заседания адвокаты рассматривали действия пророссийских сепаратистов в Донбассе, приведшие к гибели и ранениям мирных граждан, в том числе крушение "Боинга" "Малайзийских авиалиний", обстрелы жилых районов Краматорска и Мариуполя, пассажирского автобуса близ Волновахи, взрывы на митинге и в ночном клубе в Харькове.

Украинская сторона настаивает на том, что все эти трагические события произошли, поскольку Россия сознательно снабжала сепаратистов вооружениями, продолжая поставки после каждого подобного эпизода, отказывалась сотрудничать с Киевом в вопросах пограничного контроля нелегальных поставок вооружений, расследования финансирования сепаратистских вооруженных формирований и судебного преследования ответственных лиц. Представленные РФ в письменном виде контраргументы адвокаты назвали "несовместимыми с реальностью и не подкрепленными доказательствами". "Россия не предприняла практических мер для предотвращения терактов", - заявила адвокат Кловис Тревино.

Вторая часть слушаний была в основном посвящена обвинениям в адрес России в принятии систематических мер по расовой дискриминации в аннексированном Крыму в отношении крымских татар и этнических украинцев, включая похищения, исчезновение, убийства, внесудебные обыски и задержания, ограничение преподавания украинского и крымскотатарского языков. "Этот шаблон действий не только привел к дискриминации как к следствию, но и ставил ее своей целью", - заявила адвокат Аманда Тунинетти.

Суд отклонил возражения Москвы по требованиям Киева

Украина подала заявление в суд ООН в 2017 году в связи с действиями пророссийских сепаратистов 2014 года на востоке Украины и российских "властей" в незаконно аннексированном РФ Крыму. В апреле 2017 года в рамках этого иска Международный суд ООН вынес постановление по ходатайству Украины об установлении временных мер. Он установил, в частности, что в Крыму Россия должна воздерживаться от наложения ограничений на работу институтов крымскотатарской общины, включая Меджлис и обеспечить доступ к обучению на украинском языке.

В ноябре 2019 года суд пришел к выводу, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины и отклонил возражение РФ относительно приемлемости требований Киева. Письменное производство по этому делу было завершено 19 января 2023 года представлением контрмеморандума Российской Федерации.

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