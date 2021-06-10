 Эксперт о том, кого считать коренными народами в Украине | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 10.06.2021

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Украина

Эксперт о том, кого считать коренными народами в Украине

В чем заключается особенность защиты прав коренных народов и подпадают ли под это определение русские, белорусы и молдаване в Украине, DW рассказал бывший эксперт Совета Европы Франческо Палермо.

Флаг крымских татар

Флаг крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае представил в Верховную раду законопроект о коренных народах. Согласно тексту документа, коренными народами Украины признаются крымские татары, караимы и крымчаки. А целью законопроекта является определение правового статуса коренных народов Украины и обеспечения их прав и свобод в соответствии с Конституцией Украины.

Этот законопроект вызвал острую критику в России. Нижняя палата Государственной думы РФ приняла по этому поводу заявление, в котором говорится, что "росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских, сотни тысяч белорусов и молдаван, входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине". Вчера по этому поводу высказался и президент РФ Владимир Путин, который в интервью каналу "Россия" назвал законопроект о коренных народах Украины "уродливым" и таким, "который не соответствует нормам международного гуманитарного", сравнив его с "теорией и практикой нацистской Германии".

Есть ли основания для критики украинского законопроекта о коренных народах? С просьбой объяснить все нюансы DW обратилась к бывшему председателю консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы по защите прав нацменьшинств, профессора Университета Вероны Франческо Палермо.

Deutsche Welle: Господин Палермо, каковы общепринятые определения понятий "коренной народ" и "национальное меньшинство"?

Франческо Палермо: Универсального определения понятия "национальное меньшинство" не существует, это касается и понятия "коренной народ". Однако идентификация коренных народов является несколько проще, поскольку критерии для этого более строгие, чем те, что обычно используются для определения национальных меньшинств. Коренные народы испокон веков проживают на определенных территориях, но там они находятся в условиях меньшинства, хотя и не обязательно численно, они порабощены, если не истреблены, в результате экспансии других народов, оккупировавших их территории.

Франческо Палермо

Франческо Палермо

Примеры хорошо известны - от первых народов Америки и Канады до андских народов Южной Америки, от австралийских аборигенов до саамов Полярного круга, 65 коренных народов Российской Федерации, крымские татары. Одной из отличительных, но проблемных характеристик коренных народов является, в некоторых случаях, несовместимость их образа жизни с образом жизни большинства. Примером может служить использование коллективных земельных прав, присущих образу жизни коренных народов, например, охота на оленей у саамов.

- А в чем заключается отличие в защите прав коренных народов и национальных меньшинств?

- Если сказать очень упрощенно, коренные народы пользуются всеми правами лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также некоторыми другими. Сюда входят, в частности, право на землю и территорию, а также признание обычного права и собственных институтов, особенно для управления внутренними общинами. Например, Саамский парламент или меджлис крымских татар.

- Нужно ли принимать отдельный закон для защиты прав коренных народов и почему?

- Да, конечно, такой закон нужен. Все страны, где проживают коренные народы, как правило, имеют такой закон. Это необходимо именно для того, чтобы защитить дополнительные права коренных народов, на которые не может распространяться законодательство о национальных меньшинствах.

- Каковы общие рекомендации Совета Европы по защите прав коренных народов?

- Консультативный комитет Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств всегда призывает к особой защите коренных народов, проживающих в государствах-членах СЕ. В тематическом комментарии к сфере применения Рамочной конвенции четко сказано, что защита, предлагающаяся Рамочной конвенцией, распространяется также на лиц, принадлежащих и к коренным народам, без дополнительного воздействия на их особый статус.

Это означает, что эти люди могут пользоваться защитой, предусмотренной Рамочной конвенции дополнительно к правам, которыми они обладают как члены коренных групп, или отказаться от этого. Например, Саамский парламент в Норвегии заявил, что саамы не желают считаться национальным меньшинством, поскольку хотят сохранить свой статус коренного народа. Однако Консультативный комитет ответил, что обе схемы защиты не являются эксклюзивными и могут предоставлять параллельные преимущества коренному народу как группе, так и отдельным лицам, которые к ней принадлежат.

- Отвечает ли принятие закона о правах коренных народов международным нормам?

- Безусловно. Более того, принятие отдельного закона о коренных народах является международным требованием. Следует напомнить, что существуют международные нормы о правах коренных народов, и международное сообщество настаивает на их ратификации, что означает принятие соответствующего закона. В частности, в 2007 году ООН приняла Декларацию о правах коренных народов (UNDRIP), которую поддержало большое количество государств.

Но против нее выступили и некоторые ключевые страны, где проживает много таких народов. Это США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Кстати, интересно, что и Украина, и Россия были среди тех стран, которые во время голосования за декларацию воздержались. Есть другие международные нормы по этому вопросу. Например, Конвенция Международной организации труда о коренных народах и племенах в независимых странах, которая, однако, также имеет низкий уровень ратификации.

- У каких европейских стран есть законы о коренных народах?

- Все страны Северной Европы. А также Россия имеет специальный закон о 65 коренных народах, который она признает. Если говорить об украинском законопроекте, то здесь речь идет о целесообразности принятия закона, который применяется на территории, не находящейся под контролем правительства, как в случае с Крымом. Но это, прежде всего, политический аспект, который я не хотел бы не комментировать.

- Российская Госдума раскритиковала украинский законопроект за то, что он не включил в перечень коренных народов русских, белорусов и молдаван, проживающих на территории Украины. Но, судя по вашим словам, эта критика безосновательна?

- Эти национальные группы никоим образом не являются коренными народами. Они составляют национальные меньшинства. И вся эта дискуссия выглядит слишком заполитизированной и чрезмерной.

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    Автор: Игорь Бурдыга


 

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