Освобождение Клещеевки и другие события 571-го дня войны

ВСУ в 6 км от Бахмута, Россия укрепляет оборону оккупированного Токмака, в Одессу зашли первые суда по временному коридору. Telegram-каналы сообщают о взрывах в Севастополе.

На 571-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 17 сентября, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседнего государства. Вооруженные силы Украины отражают агрессию и ведут контрнаступление на востоке и юге страны.

Украина объявила об освобождении села Клещеевка под Бахмутом

Вооруженные силы Украины объявили об освобождении села Клещеевка, которое находится примерно в 6 км к юго-западу от Бахмута. ВСУ штурмовали село на протяжении почти четырех месяцев. "Мы подтверждаем освобождение населенного пункта Клещеевка. Подразделениями 80-й отдельной десантной штурмовой бригады, а также объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Клещеевка освобождена, она украинская", - заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск капитан Илья Евлаш.

Позднее освобождение села подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. "Особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. Клещеевка! Молодцы", - написал Зеленский. Российская сторона пока не подтверждала уход из Клещеевки.

Ночные обстрелы Украины

В ночь на 17 сентября российская армия выпустили по территории Украины шесть беспилотников типа Shahed и десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Основным направлением удара стал юг Одесской области. По данным украинских военных, силы ПВО сбили шесть дронов и шесть ракет. В Одесской области в результате атаки никто не пострадал, но было повреждено аграрное предприятие, добавили в ВСУ.

Атака беспилотников на территории России и в Крыму

Ночью беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла, в результате чего загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. О пострадавших не сообщалось. Еще один беспилотник упал на территории логистического центра в Тульской области. Власти заявили, что "значительных повреждений инфраструктуры" нет.

Еще два БПЛА были сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столица Сергей Собянин. По его словам, силы ПВО сбили дроны в Истринском и Раменском районах Московской области. "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - добавил Собянин.

Вечером Минобороны РФ сообщило о двух БПЛА самолетного типа, сбитых над юго-западной частью оккупированного Крыма средствами ПВО. Местные Telegram-каналы также писали о звуках взрывов вблизи мыса Фиолент и перекрытии движения по Крымскому мосту.

В Одесский порт зашли 2 первых судна по временному коридору

В украинский порт Черноморск в Одесской области прибыли два первых сухогруза, воспользовавшиеся временным коридором, установленным в Черном море после выхода России из "зерновой сделки". В акваторию порта вошли турецкий сухогруз Aroyat и сухогруз Resilient Africa - оба под флагом Палау. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что суда прибыли в порт, чтобы забрать почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Азии и Африки.

Военно-морские силы Украины объявили о создании временных коридоров в Черном море 10 августа. В сообщении ведомства отмечалось, что на маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных, а также дрейфующих мин, поэтому к проходу допускаются лишь те суда, капитаны или владельцы которых официально подтвердили готовность к плаванию в опасных условиях.

ВСУ: Россия сосредоточила более 50 тысяч солдат у Бахмута

Российские войска сосредоточили на Бахмутском направлении 52 тысячи единиц личного состава. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона. "52 тысячи личного состава и примерно 274 танка они там (на Бахмутском направлении. - Ред.) удерживают. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и более 120 систем реактивного залпового огня", - отметил он.

В целом на восточном направлении находится около 150 тысяч российских военнослужащих, заявили в ВСУ. "Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, 3 тысяч боевых бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и около 600 систем РСЗО. Мощная группировка", - сказал Евлаш.

Британская разведка: ВС РФ укрепляют оборону оккупированного Токмака

В связи с успехами ВСУ в контрнаступательной операции на юге Украины российские войска укрепляют оборону оккупированного города Токмак, говорится в сводке Минобороны Великобритании. Указывается, в частности, что вокруг стратегически важного населенного пункта в Запорожской области, который находится примерно в 16 км от линии фронта, оборудованы противотанковые заграждения и новые траншеи.

"Токмак готовится стать опорным пунктом второй основной линии обороны России", - говорится в сообщении. В британской разведке полагают, что усиленные работы по укреплению обороны города, свидетельствует о растущей обеспокоенности России по поводу тактических успехов Украины.

Канада выделит Украине 24,5 млн долларов на закупку ракет для систем ПВО

Канада потратит 24,5 млн долларов США на закупку оборудования для украинских систем противовоздушной обороны, сообщил министр обороны страны Билл Блэр. Деньги будут выделены в рамках международного партнерства по помощи Украине, возглавляемого Великобританией. В него также входят США, Нидерланды и Дания. Партнерство направлено на закупку сотен ракет ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, пишет агентство Reuters. Выделяемые средства - часть из пакета военной помощи на сумму в 500 млн канадских долларов (346 млн евро), о котором в июне объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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