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SIPRI: Импорт оружия в Европу растет, экспорт из РФ падает

Виталий Кропман
11 марта 2024 г.

На фоне агрессивной войны России против Украины европейские страны почти вдвое увеличили импорт основных видов вооружений. Франция обошла Россию в рейтинге основных экспортеров оружия.

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Система ПВО Patriot в Японии
Агрессивная война России против Украины привела к росту заказов систем ПВОФото: Kyodo/IMAGO

Война России против Украины оказывает значительное влияние на мировую торговлю оружием. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном докладе сравнил последний период 2019-2023 годов с 2014-2018 годами и выявил ряд кардинальных изменений. При том, что глобальный объем международных поставок оружия за последние пять лет незначительно снизился - на 3,3 процента - европейские государства почти вдвое увеличили импорт основных видов вооружений (+94 процента). Гораздо большие объемы оружия поступали в Азию и Океанию, а также на Ближний Восток, где находятся девять из десяти основных импортеров.

 

Экспорт США и Франции растет

В сравнении с прошлогодним докладом, в тройке лидеров по экспорту вооружений произошло одно изменение. По-прежнему первую позицию уверенно удерживают США, чей экспорт за последние пять лет вырос на 17 процентов, что, кроме всего прочего, привело к увеличению с 34 до 42 процентов их доли в общем объеме мирового экспорта вооружений. В 2019-2023 годах США поставили основные вооружения в 107 государств мира, что больше, чем за все предыдущие периоды, и намного больше, чем у любого другого экспортера оружия. "В то время, когда экономическое и геополитическое господство США оспаривается развивающимися странами, Америка усилила свою глобальную роль поставщика оружия - важный аспект своей внешней политики - экспортируя больше оружия в большее количество стран, чем когда-либо в прошлом", - говорит Мэтью Джордж, директор Программы вооружений SIPRI.

Немаловажно и то, что именно на США приходится около 55 процентов вооружений импортируемых европейскими государствами в 2019-2023 годах, что на 20 процентов больше, чем за 2014-2018 годы. Решения европейских стран НАТО об импорте вооружений из США определяются многими факторами - технологическими, военными, финансовыми - и в том числе необходимостью поддерживать трансатлантические отношения, отмечается в документе. "Если в ближайшие годы трансатлантические отношения изменятся, политика европейских государств в области закупок вооружений также может претерпеть изменения", - полагает директор SIPRI Дэн Смит.

На второе место среди экспортеров, потеснив Россию, вышла Франция, чей экспорт вооружений увеличился на 47 процентов, а доля в общемировых поставках выросла до 11 процентов (в 2014-2018 гг. - 7,2 процента). Рост французского экспорта вооружений произошел, в основном, за счет поставок боевых самолетов в Индию, Катар и Египет. При этом крупнейшим импортером французского оружия стала Индия, на долю которой пришлось почти 30 процентов военных поставок из Франции.

Российский экспорт сократился почти вдвое

Россия в рейтинге мировых поставщиков вооружений переместилась на третью строчку.  За 2019-2023 годы экспорт вооружений из РФ сократился почти вдвое - на 53 процента. В общемировых поставках доля России сократилась на 10 процентов и сравнялась с французской.

В течение последних пяти лет падение российского военного экспорта было стремительным, отмечается в докладе. Еще одним признаком снижения роли России как глобального поставщика вооружений является то, что если в 2019 году Москва поставляла оружие в 31 государство, то в 2022 году - только в 14, а в 2023 году - в 12.

В 2019-2023 годах чуть менее двух третей российского экспорта вооружений пришлось на три государства: Индию (34 процента), Китай (21 процент) и Египет (7,5 процента). Индия и раньше была крупнейшим получателем российского оружия но в сравнении с 2014-2018 годами экспорт в эту азиатскую страну сократился на 34 процента, в Китай - на 39 процентов, а в Египет - на 54 процента. Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе российский экспорт вооружений, скорее всего, останется значительно ниже уровня, достигнутого в 2014-2018 годах.

Германия замыкает первую пятерку экспортеров

Новая подлодка на верфи оборонного концерна ThyssenKrupp
Новая подлодка на верфи оборонного концерна ThyssenKruppФото: Sean Gallup/Getty Images

Германия сохранила за собой пятую строчку в рейтинге основных экспортеров оружия. За обозреваемый период ее экспорт сократился на 14 процентов, также незначительно снизилась и доля страны в общемировых поставках - 5,6 процента против 6,3. Основным регионом-покупателем стал Ближний и Средний Восток. При этом Берлин вместе с Парижем входят в тройку главных поставщиков оружия в европейские страны. На долю Германии и Франции здесь пришлось 6,4 и 4,6 процента соответственно.

2023 год был особенно удачным для немецкой оборонной промышленности. "Конечно, это связано с военной помощью Украине, но также, например, с поставкой подводных лодок в Сингапур, фрегатов и корветов в Израиль и Египет", - говорит старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан

Украина - крупнейший импортер оружия в Европе

Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019-2023 годах и четвертым по величине в мире после того, как с февраля 2022 года не менее 30 государств поставили Украине основные вооружения в качестве военной помощи. Доля страны в глобальном импорте оружия составила 4,9 процента в сравнении с 0,1 процента в 2014-2018 годах. При этом общий рост военного импорта по отношению к этому периоду составил рекордные 6633 процента. Основными поставщиками вооружений Киеву стали США (39 процентов), Германия и Польша, соответственно 14 и 13 процентов.

Немецкая система ПВО IRIS-T считается одной из самых совершенных в мире
Немецкая система ПВО IRIS-T считается одной из самых совершенных в миреФото: Diehl Defence

Агрессивная война России против Украины, частью которой стали массированные воздушные удары по объектам инфраструктуры оказала влияние не только на рост импорта вооружений Киевом, но и на структуру заказов. Реакцией стран Западной и Центральной Европы, опасающихся расширения российской агрессии, стал рост поставок систем противоздушной обороны. К примеру, в 2023 году Польша заказала у США 48 пусковых установок Patriot, 644 ракеты к ним, а также различные датчики, вспомогательное оборудование и запчасти. Общая сумма сделки оценена в 15 млрд долларов (13,7 млрд евро). В свою очередь Германия намерена заплатить Израилю почти 4 млрд евро за новейшую систему противоракетной обороны Arrow 3, способную поражать цели на высоте более 100 километров.  А немецкие системы ПВО будут поставлены в Австрию, Эстонию, Латвию и Словению. "В последние два года мы наблюдаем значительно возросший спрос на системы противовоздушной обороны в Европе, подстегнутый ракетными ударами России по Украине", - подтверждает Питер Веземан.

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