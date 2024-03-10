SIPRI: Импорт оружия в Европу растет, экспорт из РФ падает

Война России против Украины оказывает значительное влияние на мировую торговлю оружием. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном докладе сравнил последний период 2019-2023 годов с 2014-2018 годами и выявил ряд кардинальных изменений. При том, что глобальный объем международных поставок оружия за последние пять лет незначительно снизился - на 3,3 процента - европейские государства почти вдвое увеличили импорт основных видов вооружений (+94 процента). Гораздо большие объемы оружия поступали в Азию и Океанию, а также на Ближний Восток, где находятся девять из десяти основных импортеров.

Экспорт США и Франции растет

В сравнении с прошлогодним докладом, в тройке лидеров по экспорту вооружений произошло одно изменение. По-прежнему первую позицию уверенно удерживают США, чей экспорт за последние пять лет вырос на 17 процентов, что, кроме всего прочего, привело к увеличению с 34 до 42 процентов их доли в общем объеме мирового экспорта вооружений. В 2019-2023 годах США поставили основные вооружения в 107 государств мира, что больше, чем за все предыдущие периоды, и намного больше, чем у любого другого экспортера оружия. "В то время, когда экономическое и геополитическое господство США оспаривается развивающимися странами, Америка усилила свою глобальную роль поставщика оружия - важный аспект своей внешней политики - экспортируя больше оружия в большее количество стран, чем когда-либо в прошлом", - говорит Мэтью Джордж, директор Программы вооружений SIPRI.

Немаловажно и то, что именно на США приходится около 55 процентов вооружений импортируемых европейскими государствами в 2019-2023 годах, что на 20 процентов больше, чем за 2014-2018 годы. Решения европейских стран НАТО об импорте вооружений из США определяются многими факторами - технологическими, военными, финансовыми - и в том числе необходимостью поддерживать трансатлантические отношения, отмечается в документе. "Если в ближайшие годы трансатлантические отношения изменятся, политика европейских государств в области закупок вооружений также может претерпеть изменения", - полагает директор SIPRI Дэн Смит.

На второе место среди экспортеров, потеснив Россию, вышла Франция, чей экспорт вооружений увеличился на 47 процентов, а доля в общемировых поставках выросла до 11 процентов (в 2014-2018 гг. - 7,2 процента). Рост французского экспорта вооружений произошел, в основном, за счет поставок боевых самолетов в Индию, Катар и Египет. При этом крупнейшим импортером французского оружия стала Индия, на долю которой пришлось почти 30 процентов военных поставок из Франции.

Российский экспорт сократился почти вдвое

Россия в рейтинге мировых поставщиков вооружений переместилась на третью строчку. За 2019-2023 годы экспорт вооружений из РФ сократился почти вдвое - на 53 процента. В общемировых поставках доля России сократилась на 10 процентов и сравнялась с французской.

В течение последних пяти лет падение российского военного экспорта было стремительным, отмечается в докладе. Еще одним признаком снижения роли России как глобального поставщика вооружений является то, что если в 2019 году Москва поставляла оружие в 31 государство, то в 2022 году - только в 14, а в 2023 году - в 12.

В 2019-2023 годах чуть менее двух третей российского экспорта вооружений пришлось на три государства: Индию (34 процента), Китай (21 процент) и Египет (7,5 процента). Индия и раньше была крупнейшим получателем российского оружия но в сравнении с 2014-2018 годами экспорт в эту азиатскую страну сократился на 34 процента, в Китай - на 39 процентов, а в Египет - на 54 процента. Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе российский экспорт вооружений, скорее всего, останется значительно ниже уровня, достигнутого в 2014-2018 годах.

Германия замыкает первую пятерку экспортеров

Новая подлодка на верфи оборонного концерна ThyssenKrupp Фото: Sean Gallup/Getty Images

Германия сохранила за собой пятую строчку в рейтинге основных экспортеров оружия. За обозреваемый период ее экспорт сократился на 14 процентов, также незначительно снизилась и доля страны в общемировых поставках - 5,6 процента против 6,3. Основным регионом-покупателем стал Ближний и Средний Восток. При этом Берлин вместе с Парижем входят в тройку главных поставщиков оружия в европейские страны. На долю Германии и Франции здесь пришлось 6,4 и 4,6 процента соответственно.

2023 год был особенно удачным для немецкой оборонной промышленности. "Конечно, это связано с военной помощью Украине, но также, например, с поставкой подводных лодок в Сингапур, фрегатов и корветов в Израиль и Египет", - говорит старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан

Украина - крупнейший импортер оружия в Европе

Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019-2023 годах и четвертым по величине в мире после того, как с февраля 2022 года не менее 30 государств поставили Украине основные вооружения в качестве военной помощи. Доля страны в глобальном импорте оружия составила 4,9 процента в сравнении с 0,1 процента в 2014-2018 годах. При этом общий рост военного импорта по отношению к этому периоду составил рекордные 6633 процента. Основными поставщиками вооружений Киеву стали США (39 процентов), Германия и Польша, соответственно 14 и 13 процентов.

Немецкая система ПВО IRIS-T считается одной из самых совершенных в мире Фото: Diehl Defence

Агрессивная война России против Украины, частью которой стали массированные воздушные удары по объектам инфраструктуры оказала влияние не только на рост импорта вооружений Киевом, но и на структуру заказов. Реакцией стран Западной и Центральной Европы, опасающихся расширения российской агрессии, стал рост поставок систем противоздушной обороны. К примеру, в 2023 году Польша заказала у США 48 пусковых установок Patriot, 644 ракеты к ним, а также различные датчики, вспомогательное оборудование и запчасти. Общая сумма сделки оценена в 15 млрд долларов (13,7 млрд евро). В свою очередь Германия намерена заплатить Израилю почти 4 млрд евро за новейшую систему противоракетной обороны Arrow 3, способную поражать цели на высоте более 100 километров. А немецкие системы ПВО будут поставлены в Австрию, Эстонию, Латвию и Словению. "В последние два года мы наблюдаем значительно возросший спрос на системы противовоздушной обороны в Европе, подстегнутый ракетными ударами России по Украине", - подтверждает Питер Веземан.

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