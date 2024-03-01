Как в Армении живут трудовые мигранты из Индии

Агентства по трудоустройству обещают индийским работникам в Армении высокие зарплаты. Но многие индийцы, прибывшие в страну, жалуются на эксплуатацию и жестокое обращение.

По данным министерства экономики Армении, сегодня в стране проживают от 20 до 30 тысяч граждан Индии. Примерно 2600 из них - студенты, но большинство приехали сюда, чтобы заработать. За прошлый год 3200 индийцев получили армянские рабочие визы. В 2021 году, к примеру, этот показатель составлял всего 55 человек.

Большинство из тех, кто едет в Армению из Индии на заработки, делают это с помощью посредников - агентств по трудоустройству. По словам мигрантов, им обещают высокую зарплату в обмен на большую комиссию - некоторые из них тратят на переезд до 3500 долларов. Но в итоге многим по приезде не предоставляют обещанной работы или дают не ту зарплату, которая первоначально обговаривалась. В то же время им сразу приходится начинать платить за койки в переполненных общежитиях и еду.

Ожидания мигрантов не совпадают с реальностью

Ишан Кумар (имя изменено) рассказал DW, что переехал в Армению с юга Индии в начале 2023 года. На переезд его уговорил друг, живущий за рубежом: "Он сказал, что тут я буду получать много денег - около 1000 долларов в месяц. Он говорил, что Армения - европейская страна".

Друг Ишана организовал его переезд через агентство в Армении. Всего на электронную визу, перелет и помощь в трудоустройстве курьером Кумар потратил более 650 тысяч армянских драмов (около 1500 евро). Он решился на переезд, хотя единственным подтверждением договоренностей была переписка в WhatsApp.

На первые полгода Ишан Кумар поселился в общей комнате в отеле на окраине Еревана с другими приезжими из Индии. Вскоре после приезда начал работать курьером в службе доставки, но условия, по его словам, не соответствовали обещанным. Ишан утверждает, что работал с утра до полуночи и смог заработать за месяц примерно 940 долларов. Но после оплаты жилья и аренды мопеда, который он использовал для работы доставщиком, у него осталось всего 50 тысяч драмов (115 евро) для отправки домой.

Гостиница в Ереване, где живут индийские мигранты Фото: Saro Baghdasaryan

Вскоре Ишан попал в аварию, упав на льду на мопеде. После этого он решил сменить работу, но вместо этого на несколько месяцев остался совсем без нее. Ему пришлось влезть в долги перед агентством, чтобы продолжать жить в отеле. Поэтому, когда у него получалось находить новые подработки, он был вынужден отдавать часть заработка агентству, чтобы погасить долг. Он также не мог переехать из отеля, так как просто не знал, куда идти в чужой стране.

Когда несколько его знакомых смогли самостоятельно найти работу, Ишан захотел присоединиться к ним. Но агенты забрали его паспорт. "Я сказал, что хочу поехать в Индию, хочу купить билет", - сказал он представителям агентства. Он уверен, что если бы не солгал, документ бы ему не вернули.

Несколько других работников из Индии, которые жили в том же отеле, что и Ишан, тоже рассказали DW, что у них отняли паспорта. Посольство страны в Ереване не ответило на просьбу дать комментарий на этот счет.

Кто перевозит индийских мигрантов в Армению

Агент Ишана Кумара - Райхан Саинелабудин. В свое время он приехал в Армению из Индии изучать медицину, но решил начать здесь деловую карьеру. Его партнер по бизнесу - Анна Петакчян. На ее имя в том самом отеле на окраине Еревана, где размещают индийских рабочих, зарегистрирована компания Find Your Progress LLC ("Найди свой прогресс". - Ред.).

В объявлениях компания обещает клиентам "потрясающую зарплату и льготы", а также "компенсационный пакет", который "гарантирует, что сотрудники будут вознаграждены за свой тяжелый труд и преданность делу". Однако на деле работники, которые воспользовались ее услугами, жалуются на эксплуатацию и жестокое обращение.

По словам ереванского адвоката по трудовым и миграционным вопросам Ары Казаряна, отъем паспортов - один из первых признаков торговли людьми и эксплуатации. "Если целью (найма работников. - Ред.) является не создание нормальных и безопасных условий труда, а эксплуатация, то это уже преступление", - говорит Казарян. Он настаивает на том, что мигранты не должны получать зарплату наличными. У них должны быть действующий трудовой договор, нормальный рабочий день, отпускные, больничные и выходные дни. В их отношении не может быть никакого жестокого обращения и угроз.

Министерство труда и социальных вопросов Армении рассказало DW, что за 2023 год рассмотрело 14 историй индийских трудовых мигрантов на предмет подозрений в торговле людьми. Ни одна таковой признана не был, зато в них были выявлены нарушения трудовых отношений и мошенничество. У некоторых мигрантов отнимали паспорт, но якобы лишь для того, чтобы оформить разрешение на работу.

Однако, как утверждает Ара Казарян, в Армении для оформления разрешения не требуется предъявлять оригинал документа - достаточно его копии. "Если они утверждают обратное, это ложь. Это означает, что совершается преступление", - сказал адвокат.

Общая комната, в которой живут индийские мигранты Фото: Saro Baghdasaryan

Агенты отрицают обвинения рабочих из Индии

Как рассказали DW основатели Find Your Progress LLC Анна Петакчян и Райхан Саинелабудин, все работники авансом платят им по 1500 долларов перед переездом. Эти деньги покрывают расходы на авиабилеты, трудоустройство, а также питание и проживание в течение первого месяца.

Петакчян утверждает, что кадровое агентство работает с крупнейшими компаниями Армении, включая отели, рестораны и автозаправки. По ее словам, Find Your Progress LLC не хочет сама регистрировать граждан Индии и потому пользуется услугами посредников. Якобы именно по этой причине зарплата не перечисляется работникам напрямую.

Анна Петакчян подтвердила, что 40 работников живут в подвальных комнатах отеля. "Я не говорю, что это идеальные условия, но это - тот минимум, который необходим людям из Индии", - говорит она.

Трое индийских работников в ходе беседы обвинили Петакчян и Саинелабудина в задержке зарплат и удержании паспортов. Но Саинелабудин отверг их обвинения и предложил мужчинам представить доказательства их слов. Анна Петакчян в свою очередь подтвердила, что паспорта работников действительно забирают на время, но только для подачи заявления на получение ВНЖ. "После этого мы возвращаем паспорт", - утверждает она.

Статья была подготовлена в сотрудничестве с ереванской интернет-газетой Hetq.

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