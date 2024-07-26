Банки Китая отказываются от юаней с "российским следом"

По информации газеты "Ведомости", китайские банки могут отказываться от операций с юанем при подозрении, что валюта была использована в сделках с российскими компаниями или физическими лицами.

Некоторые банки Китая стали негласно делить юани на "чистые" и "грязные". Последними они считают валюту, использованную в сделках с российскими компаниями. Об этом в пятницу, 26 июля сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на представителей бизнеса.

По словам одного из источников, был случай, когда китайский банк не захотел принимать юани, купленные на Мосбирже, которая на тот момент уже попала под санкции США. Другой собеседник высказался еще более определенно, отметив, что китайские банки не хотят работать с любым юанем, имеющим "российский след", предпочитая "чистые" юани. По словам еще одного источника, китайские банки могут отказываться от операций с юанем при подозрении, что валюта была использована в сделках с российскими компаниями или физическими лицами. При этом банкиры не могут однозначно знать, где был куплен юань, но, как указывают собеседники "Ведомостей", "сторонятся той валюты, которая приходит из российских банков или по документам связана с Россией".

По оценке экспертов, опрошенных изданием, китайский бизнес опасается санкций со стороны США за операции с Россией. Кроме того, объемы внешней торговли КНР с США и ЕС многократнократно превышают то, что Пекин имеет от экспортно-импортных операций с Москвой.

Сложности с расчетами с китайскими банками в долларах начались у российского бизнеса в конце 2023 года. После того, как президент США Джо Байдена разрешил вводить санкции против банков третьих стран, если они будут помогать российскому ВПК.