Китай больше не главный торговый партнер Германии

Последние восемь лет главным внешнеторговым партнером Германии был Китай. В 1-м квартале 2024 года он этого титула лишился. Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) в Висбадене сочло данный факт настолько знаковым событием, что посвятило ему 17 мая отдельное развернутое сообщение. Оно свидетельствует об ускоряющемся размежевании с КНР и о продолжающемся развороте немецкой экономики с востока на запад. Место крупнейшего экспортно-импортного партнера ФРГ теперь заняли США.

Стратегии декаплинга и дерискинга дают результат

С января по март нынешнего года объемы торговли Германии с Соединенными Штатами составили 63,1 млрд евро, а с Китаем - 60,0 млрд евро, подсчитало Destatis. По сравнению с 1-м кварталом прошлого года, немецкий экспорт в КНР снизился на 1,1% до 24 млрд евро, а импорт китайской продукции упал на 11,7% до 36 млрд евро. Именно из-за того, что немецкие компании столь существенно сократили закупки товаров Made in China, Китай и утратил лидирующую позицию во внешней торговле ФРГ.

В порту Эмдена идет погрузка автомобилей концерна Volkswagen на экспорт в США Фото: Jörg Sarbach/picture alliance/dpa

Тут необходимо подчеркнуть, что примерно половину всех экспортно-импортных операций немецкий бизнес осуществляет с 27 странами Европейского Cоюза, так что если рассматривать ЕСс его общим рынком как единое целое, то именно Евросоюз является основным внешнеторговым партнером Германии, причем с огромным отрывом. Но если сравнивать страны по отдельности, то с середины прошлого десятилетия лидировал Китай.

Он закрепил за собой статус крупнейшего поставщика промышленных товаров на немецкий рынок, что напоминало ситуацию с Россией, которая стала для ФРГ главным поставщиком энергоносителей - газа, угля, нефти и нефтепродуктов. КНР и РФ были теми двумя странами, с которыми Германия имела самый большой внешнеторговый дефицит. Иными словами: она закупала у них значительно больше продукции, чем они - у нее.

Экономическую зависимость от России ФРГ пришлось преодолевать в сжатые сроки на фоне полномасштабной войны в Украине, зависимость от китайского импорта снижается относительно плавно в рамках концепции размежевания или декаплинга (decoupling). Стратегическая цель состоит не в свертывании экономического сотрудничества, как с Россией, а в преодолении чрезмерной зависимости и, соответственно, в снижении возможных рисков, в дерискинге (de-risking).

Доля КНР в немецком импорте остается высокой

Так что результат 1-го квартала - неслучайное событие, он свидетельствует о тренде, который в 2023 году становился все более очевидным. Собственно, в прошлом году удержать титул главного торгового партнера Германии Китаю удалось лишь с минимальным отрывом от Соединенных Штатов. И вернуть лидерство, скорее всего, уже не удастся (если только Дональд Трамп, в случае избрания его президентом США, не введет драконовские импортные пошлины на немецкие автомобили, чего он во время своего президентства, несмотря на частые угрозы, так и не сделал).

Но дело, естественно, не в формальном титуле, а в фактической утрате прежних позиций на крупнейшем в Европе немецком рынке сбыта - и тем самым в целом в Евросоюзе. А ведь значение ЕС для ориентированной на экспорт китайской экономики растет по мере того, как Вашингтон все больше закрывает Америку для китайской продукции.

В Германии бум солнечной энергетики, однако почти все солнечные батареи в ФРГ изготовлены на заводах в Китае Фото: Xu Yu/Xinhua News Agency/picture alliance

Впрочем, пока Китай остается, и все еще с большим отрывом, важнейшим иностранным поставщиком товаров в Германию, подчеркивает Destatis. В 1-м квартале 2024 доля китайской продукции в немецком импорте составила впечатляющие 10,9%. За КНР шли Нидерланды с долей в 7,6% и США с 7,0%. Правда, в первом квартале прошлого года доля Китая была еще выше: 11,4%.

В первые три месяца главными статьями немецкого импорта из Китая были электронно-вычислительная техника, электрическая и оптическая продукция на сумму в 11 млрд евро, что на 14,2% меньше, чем в 1-м квартале прошлого года. Поставки китайского электрического оборудования в Германию сократились на 18%. А закупки химических изделий Made in China рухнули даже на 50,2%. Это опровергает предположение, что химическая промышленность ФРГ, оказавшись без газа из России, станет неконкурентоспособной - и на немецкий рынок хлынет поток китайской химической продукции.

Тем не менее, предупреждает в своем сообщении Destatis, Китай остается важнейшим поставщиком в Германию многих потребительских товаров, а также продукции, необходимой для энергетического перехода на возобновляемую энергетику. Так, из КНР поступили (в денежном выражении) 86,3% импортированных в ФРГ переносных компьютеров (ноутбуков), 85,4% фотоэлектрических установок (солнечных батарей), 60,5% смартфонов и 45,4% литий-ионных аккумуляторных батарей (для электромобилей).

Китайские автомобили для автопрома ФРГ (пока) не проблема

К тому же четверть (25,9%) всех импортированных в Германию электромобилей были китайского производства. Однако в данном случае это звучит куда более впечатляюще, чем является на самом деле. Дело в том, что абсолютное большинство продаваемых в ФРГ электромобилей (пока, во всяком случае) - это не импорт, а продукция немецких автостроителей Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, а также завода Tesla под Берлином.

26.02.2024. Китайский ролкер BYD Explorer No.1 совершил своей первый рейс и привез в немецкий порт Бремерхафен 3000 электромобилей BYD Фото: Lars Penning/dpa/picture alliance

А ведущий китайский производитель электромобилей BYD, приступивший в этом году к широкомасштабному импорту своих машин в Германию в огромных судах-автовозах, реально продает пока минимальные объемы. Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) опубликовало 17 мая статистику, согласно которой, оно с января и апрель этого года зарегистрировало всего 576 новых электромобилей марки BYD.

В свою очередь, крупнейшей статьей немецкого экспорта в КНР являются автомобили и запчасти к ним. В 1-м квартале 2024 их поставки в Китай сократились на 6,8% до 5,9 млрд евро. Тем важнее сейчас для Германии американский рынок, ведь продукция автопрома была и остается основной статьей немецкого экспорта и в Соединенные Штаты.