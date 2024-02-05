Экспорт ФРГ превысил 1,5 триллиона евро. О чем это говорит?

Внешнеторговая статистика Германии за 2023 год с ее плюсами и минусами наглядно показывает, в каком состоянии немецкая экономика, каковы ее перспективы и какую роль играет Россия.

У Германии - ориентированная на экспорт экономика, поэтому для понимания того, в каком состоянии она находится и каковы тенденции ее развития, чрезвычайно важна внешнеторговая статистика. 5 февраля Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) опубликовало данные за декабрь и за весь 2023 год. Проанализируем их.

Слухи о деиндустриализации Германии сильно преувеличены

Ключевая цифра: 1 562 млрд евро. Таков был объем экспорта ФРГ в прошлом году. Тот факт, что немецкие предприятия продали за рубеж товаров более чем на полтора триллиона евро, наглядно говорит как об огромных масштабах промышленного производства в Германии, так и о большой востребованности во всем мире разнообразной продукции Made in Germany. Ведь немцы экспортируют именно индустриальную продукцию, а не сырье.

Производство ветрогенераторов на заводе комапнии Eno energy в восточногерманском Ростоке Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Следовательно, ни о каком существенном сокращении индустриального потенциала ФРГ пока не может быть и речи. Так что участившиеся в последнее время публикации в СМИ про свертывание промпроизводства, перенос предприятий за рубеж и деиндустриализацию Германии описывают всего лишь возможные угрозы и будущие сценарии развития, но не реальное положение дел на сегодняшний день.

А то, что эти разговоры участились, свидетельствует об обострении внутриполитической борьбы в Германии на фоне снижения популярности трехпартийного правительства ФРГ и растущих сомнений в его способности справиться с такими экономическими проблемами, как стагнация или даже рецессия.

Настораживающая тенденция к сокращению экспорта

Об этих проблемах говорит, в частности, другая ключевая цифра в свежей внешнеторговой статистики Destatis: объемы немецкого экспорта снизились в 2023 году на 2%. Это вовсе не обвальное падение и уж точно не свидетельствует о массовом закрытии заводов в Германии, но это - отрицательный тренд, что не может не вызывать беспокойства. Тем более, что в декабре поставки за рубеж сократились по сравнению с ноябрем 2023-го сразу на 4,6%. Таким образом, в самом конце прошлого года наметилось быстрое ухудшение ситуации.

Завод компании Dürr в Штутгарте выпускает промышленных роботов для автостроителей Фото: dpa/picture alliance

Опубликованный на полторы недели раньше экономическим институтом ifo индекс экспортных ожиданий немецкого бизнеса подтверждает: 2024 год начался для ключевых поставщиков продукции на внешний рынок хуже, чем они еще недавно рассчитывали. Правда, сокращение экспорта не обязательно связано с внутренними проблемами Германии, оно может быть вызвано низкой динамикой в мировой экономике или замедлением роста на особо крупных рынках сбыта, например, в Китае. И то, и другое в прошлом году, действительно, наблюдалось.

Однако тенденция к сокращению немецкого экспорта может быть и признаком падающей межудународной конкурентоспособности предприятий ФРГ из-за высокого налогового бремени, повышения зарплат сотрудникам и особенно из-за дорогой энергии.

Профицит торгового баланса ФРГ удвоился

Хорошая новость состоит в том, что проблема сверхдорогой энергии, возникшая в 2022 году в результате полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавших в ответ на это западных санкций, явно уходит в прошлое. В данном случае об этом косвенно свидетельствует еще одна цифра из сообщения Destatis: импорт в Германию сократился в 2023 году более чем на 10% до 1 352,6 млрд евро. Немецкие статистики связывают это главным образом со снижением цен на энергоносители.

В результате профицит внешнеторгового баланса, снизившийся в 2022 году из-за дорогой энергии до самого низкого уровня с 2000 года и составивший "всего" 88,6 млрд евро, по итогам прошлого года более чем удвоился до 209,4 млрд евро. Иными словами, на эту огромную сумму немецкий экспорт превысил импорт в Германию.

Положительное сальдо во внешней торговле обычно свидетельствует о здоровом состоянии экономики, поскольку обеспечивает загрузку имеющихся в стране производственных мощностей, снижает тем самым безработицу и способствует наращиванию прибыли, необходимой для инвестиций в расширение и модернизацию предприятий. Короче, стимулирует экспансию.

Торговля Германии с Россией: остались доли процента

Весьма показательно, что Германия неизменно имела дефицит в торговле с Россией и по-прежнему имеет с Китаем. Но после того, как немецкий бизнес перестал платить большие деньги за российские энергоносители, поскольку "Газпром" прекратил поставки газа, а санкции ЕС положили конец импорту нефти, нефтепродуктов и угля, у ФРГ возник профицит в торговле с РФ, хотя и на очень низком уровне.

Завод компании Ritter Sport в Вальденбухе экспортирует в Россию одноименные квадратные шоколадки Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

В 2023 году импорт российских товаров в Германию сократился на 90% до 3,7 млрд евро, а экспорт снизился на 39,3% до 8,9 млрд евро, так что профицит составил 5,2 млрд евро, следует из сообщения Федерального статистического ведомства ФРГ от 5 февраля. Все эти многомиллиардные суммы выглядят на первый взгляд впечатляюще, однако при сравнении с общими объемами немецкой внешней торговли становится очевидным, что роль России - все более маргинальная. Нетрудно подсчитать, что в 2023 году на РФ пришлись менее 0,6% немецкого экспорта и менее 0,3% импорта в Германию.

Что же касается Китая, то Германия в 2023 году существенно снизила свою прежнюю высокую зависимость от всевозможной продукции Made in China, о чем DW недавно подробно писала в статье "Немцы стали меньше покупать китайские товары. Кроме автомобилей". Из свежих данных Destatis следует, что в декабре объемы как импортных, так и экспортных операций с КНР продолжали сокращаться.

Главные рынки сбыта для немцев - ЕС и США

На этом фоне США все больше закрепляют за собой статус важнейшего зарубежного рынка сбыта для продукции Made in Germany, если рассматривать отдельные страны. Если же взять в целом Европейский Союз, то 27 входящих в него государств закупили в 2023 году немецкой продукции на 847 млрд евро, что свыше 55% всех немецких поставок за рубеж.

Поэтому опубликованный 5 февраля прогноз объединяющей демократические индустриальные страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) стал достаточно обнадеживающей новостью для немецких экспортных предприятий. Согласно этому прогнозу, в США рост ВВП составит в нынешнем году весьма впечатляющие для столь большой высокоразвитой экономики 2,6%, а, к примеру, в такой крупной стране ЕС, как Испания, достигнет 1,5%. Это повышает шансы на то, что в 2024 году немецкие экспортеры смогут вновь продать на мировом рынке продукции более чем на полтора триллиона евро.

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