Бум солнечной энергетики продолжится в Германии и в 2024

Мало какая отрасль экономики ФРГ может похвастаться ростом на 85%. Введенные за год мощности равны 14 энергоблокам АЭС. Все больше немецких жилых домов оснащаются фотовольтаикой.

Если ВВП Германии в 2023 году из-за технической рецессии ушел в небольшой минус, то такая быстроразвивающаяся отрасль немецкой экономики, как солнечная энергетика, завершила минувший год с огромным плюсом: 85%. Настолько увеличились по сравнению с 2022 годом объемы ввода новых генерирующих мощностей в фотовольтаике ФРГ. Прирост составил за двенадцать месяцев около 14 гигаватт (ГВт).

Это означает, что в Германии на крышах всевозможных зданий, на полях и вдоль автобанов всего за год вошли в строй солнечные батареи, которые способны производить столько же электроэнергии, что и 12-14 энергоблоков АЭС. Ведь их мощность на современных атомных электростанциях чаще всего составляет от 1 до 1,2 ГВт (или от 1000 до 1200 мегаватт, МВт).

Локомотивом фотовольтаики ФРГ стали домовладельцы

"В 2024 году мы ожидаем продолжения бума солнечной энергетики", - заявил 2 января в беседе с информационным агентством dpa генеральный директор Федерального объединения солнечной энергетики (BSW-Solar) Карстен Кёрниг (Carsten Körnig). Высокий спрос на фотовольтаику он объяснил главным образом растущими ценами на электроэнергию и выгодными условиями предоставления государственных субсидий на установку солнечных батарей, хотя и здесь, по его словам, нужно избавляться от бюрократизма.

Одна из крупнейших в Германии солнечных электростанций: Solarpark Weesow Willmersdorf под Берлином Фото: EnBW/Paul Langrock

При этом локомотивом развития немецкой солнечной энергетики стали в 2023 году владельцы или жильцы индивидуальных домов и квартир. Под впечатлением энергетического кризиса 2022 года (вызванного прежде всего тем, что Россия сначала резко сократила, а затем полностью прекратила поставки природного газа в Германию) домохозяйства установили в прошлом году, по данным BSW-Solar, примерно половину новых генерирующих мощностей - порядка 7 ГВт.

Около 31% прироста обеспечили новые крупные солнечные электростанции, которые теперь все чаще сооружаются энергетическими компаниями вдоль автобанов на малопригодных для выращивания урожая участках, чтобы не использовать для этого ценные сельскохозяйственные угодья. Примерно 18% новых мощностей были установлены на крышах офисных и коммерческих зданий, например, заводов, складов, супермаркетов или, если говорить о сельской местности, на крышах свинарников и коровников.

Всего в 2023 году в Германии вошло в строй рекордное число новых установок для производства электричества и тепла с помощью солнечной энергии: свыше одного миллиона. Из них свыше четверти, около 270 000, составили так называемые балконные электростанции - небольшие солнечные батареи, которые прикрепляют у себя на балконе и подключают к обычной розетке владельцы и даже арендаторы квартир.

Балконные электростанции должны снизить счет за электричество

В прошлом году таких балконных электростанций было установлено в ФРГ в четыре раза больше, чем в 2022. Видя взлет цен на энергию, рядовые жители Германии явно решили с помощью таких сравнительно небольших инвестиций хотя бы частично снизить счет за электричество. Однако на макроэкономическом уровне маломощные балконные электростанции играют маргинальную роль, подчеркнул Карстен Кёрниг. По его словам, на них пришлись меньше 2% вошедших в прошлом году в строй новых мощностей.

Солнечные панели на балконах немецкого многоквартирного дома Фото: Heike Lyding/epd/picture alliance

Тем не менее тренд к частичному переходу немецких домохозяйств на самообеспечение электроэнергией в 2024 году продолжится. В ходе репрезентативного опроса среди владельцев жилой недвижимости, проведенного в ФРГ в середине декабря социологическим институтом Yougov, выяснилось, что из тех, кто располагает подходящей площадью, 69% допускают установку солнечных батарей на крыше, а 16% уже планируют сделать это в ближайшие 12 месяцев.

В BSW-Solar из этого сделали вывод, что к приобретению солнечных батарей сейчас готовятся порядка 1,5 млн владельцев жилой недвижимости. Тем не менее в объединении исходят из того, что в 2024 году повторения прошлогоднего рывка в жилищном секторе уже не будет, так что в результате владельцы и арендаторы жилья вновь установят порядка 7 ГВт новых мощностей. Зато рост установленных мощностей ускорится благодаря вводу в строй больших солнечных электростанций и оснащению фотоэлектрическими панелями крыш коммерческих зданий.

На конец 2023 года, по данным BSW-Solar, в Германии действовали 3,7 млн фотоэлектрических установок, которые произвели в течение года 62 млрд киловатт-часов электроэнергии и обеспечили тем самым примерно 12% потребления электроэнергии в ФРГ. Точно такую долю в энергетике ФРГ в 2017-2021 годах имели атомные электростанции. Весной 2023 последние три энергоблока немецких АЭС были окончательно отключены.

Город Динслакен на западе ФРГ: солнечные батареи обеспечивают зарядку электромобилей Фото: Jochen Tack/picture alliance

В 2023 ВИЭ впервые обеспечили в Германии свыше 50% электроэнергии

Напомним, что в середине декабря Центр исследования солнечной энергии и водорода федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW) и Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), опираясь на предварительные данные, сообщили, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ), главным образом ветер и солнце, в 2023 году впервые в истории Германии обеспечили свыше половины (52%) потребляемой в ФРГ электроэнергии.

По итогам месяца, квартала или даже полугодия ВИЭ уже бывали основными производителями электричества, но сохранить лидерство на протяжении всего года им удалось впервые. При этом особенно значимым для немецкой фотовольтаики оказался июнь 2023 года. Благодаря обилию солнечных дней она впервые выработала за месяц беспрецедентные 9,8 млрд кВт⋅ч.

В условиях продолжающегося бума вполне вероятно, что в наступившем году у немецкой фотовольтаики будут очередные рекорды: по числу введенных в строй новых установок, по их суммарной мощности, по выработке электроэнергии с помощью солнечных батарей и по их доле в немецкой электроэнергетике.

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