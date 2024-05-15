Торговая война США и Китая: почему Байден повысил ставки

Для защиты промышленности и в целях борьбы с нечестной конкуренцией президент США Байден в четыре раза увеличил тарифы на электромобили из КНР и повысил импортные пошлины на другие китайские товары.

Овведении более строгих ограничений в отношении импорта из Китая на общую сумму 18 млрд долларов администрация президента США Джо Байдена объявила во вторник, 14 мая. Это решение, вероятно, приведет к еще большей напряженности в сфере торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. Пекин уже пообещал, что "примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов".

О введении каких мер объявила администрация Байдена

После почти четырех лет рассмотрения вопроса Вашингтон решил повысить тарифы на определенные китайские товары, причем основная нагрузка придется на электромобили (EV). Импортная пошлина на EV из Китая вырастет с нынешних 27,5% до 102,5%.

Одобренные меры также коснутся и других отраслей и товаров, включая аккумуляторы, солнечные батареи, сталь и алюминий. На литиевые батареи пошлина увеличится с 7,5% до 25%, на важнейшими редкоземельные элементы - с нуля до 25%, на солнечные панели - с 25% до 50%, на полупроводники - с 25% до 50%. Ранее президент Байден объявил о повышении тарифов на китайские сталь и алюминий - они вырастут до 25% на ряд видов товаров из этих материалов, в отношении которых сейчас действует ставка в 7,5% или вообще отсутствуют импортные пошлины.

Китайские электромобили в порту Янтая, готовые к поставкам за рубеж, январь 2024 года Фото: AFP

Как сказано в заявлении Белого дома, цель повышения тарифов - побудить Китай "отказаться от его несправедливой торговой практики в отношении трансфера технологий, интеллектуальной собственности и инноваций". При этом уточняется, что рост пошлин на китайские EV направлен на защиту рынка США от их потенциального наплыва, который может радикально изменить американскую автомобильную промышленность, чувствительную к ситуации в большой политике.

Администрация Байдена заявляет, что тщательно проработала меры, сбалансировав необходимость сохранения протекционизма с соображениями поддержания экономического роста. Новые тарифы на китайские товары начнут действовать через 90 дней - в этот период происходящее будет внимательно отслеживаться на предмет признаков ответных мер со стороны Пекина.

Насколько эффективными окажутся эти меры?

Китайские электромобили были практически вытеснены с американского рынка несколько лет назад благодаря существующим импортным пошлинам, в то время как компании из КНР, производящие солнечные батареи, в основном экспортируют их в США из третьих страны, избегая аналогичных ограничений. Администрация Байдена "сосредоточилась на секторах, которые давно вызывают озабоченность", говорит Грета Пейш из юридической фирмы Wiley Rein LLP, до января занимавшая должность главного юриста по вопросам торговли в Управлении торгового представителя США.

"Ограничения рассчитаны на то, чтобы устранить конкретные действия и риски и избежать эскалации, чтобы сохранить те отношения с Китаем, которые у нас есть" за пределами этих ключевых товарных групп, пояснила Пейш в интервью Bloomberg. Таким образом, несмотря на несколько символический характер мер, принятых Вашингтоном, особенно учитывая ограниченную зависимость Китая от американского рынка в целевых секторах, этот шаг, по словам Пейш, подчеркивает более широкую озабоченность США китайским экономическим влиянием и нечестной торговой практикой.

Соединенные Штаты стремятся защитить ключевые для себя отрасли экономики, такие как производство электромобилей, аккумуляторов и солнечных батарей, от потенциального наплыва китайского импорта, который может нарушить их работу и подорвать экономические интересы США.

Китай отвергает обвинения и обещает принять ответные меры

В ответ на принятые американскими властями меры министерство иностранных дела Китая заявило 14 мая, что Пекин "выступает против одностороннего повышения тарифов в нарушение правил ВТО". На следующий день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, выступая на традиционном брифинге, ометил, что повышение Вашингтоном тарифов на китайские товары приведет лишь к убыткам для американских компаний и потребителей. Он также добавил, что принятые протекционистские меры "нанесут большой ущерб безопасности и стабильности глобального производства и цепочек поставок", и пообещал, что "КНР примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов".

Ван Вэньтао Фото: VCG/IMAGO

Ранее в апреле министр торговли Китая Ван Вэньтао подчеркивал, что стремительный рост EV-компаний в стране произошел благодаря не госсубсидиям, а "постоянным инновациям". По его словам, обвинения со стороны США и ЕС в наличии в КНР избыточных производственных мощностей, а также в искажении Пекином рыночных механизмов путем господдержки производителей не имеют под собой оснований. Преимущество Китая в производстве электромобилей, заверял министр, объясняется "хорошо отлаженной системой поставок и рыночной конкуренцией".

Ван Вэньтао озвучил эти аргументы 7 апреля в Париже во время круглого стола с представителями более чем 10 китайских компаний, включая Geely и BYD - производителей электромобилей, а также CATL, выпускающей аккумуляторы для EV. На той встрече обсуждались, в частности, вопросы, связанные с расследованием, которое проводит Евросоюз в отношении возможного наличия госсубсидий для импортируемых из Китая электромобилей.

Что делает в этой связи ЕС

ЕС начал это расследование в октябре, чтобы определить, следует ли ему ввести импортные тарифы на электромобили из Китая "для компенсации госсубсидий и выравнивания конкурентного поля" после значительного увеличения поставок из КНР. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что "мировой рынок наводнен более дешевыми электромобилями" и что цены "удерживаются на искусственно низком уровне" благодаря "огромным государственным субсидиям".

Урсула фон дер Ляйен Фото: Dimitar Dilkoff/AFP

Проводимое на основе недавно принятого антимонопольного законодательства - Положения об иностранных субсидиях (FSR), расследование ЕС в отношении китайских электромобилей представляет собой значительный отход от традиционных мер по защите торговли. Оно направлено на выяснение того, получали ли китайские производители внутри страны субсидии и наносит ли такая поддержка ущерб автопроизводителям ЕС. Если существующая в Китае практика будет в итоге признана Брюсселем наносящей вред его интересам, Еврокомиссия введет более высокие импортные пошлины на китайские EV (сейчас они составляют 10-20%), чтобы смягчить негативные последствия для европейской промышленности.

Топ-менеджеры немецких автогигантов BMW и Volkswagen предостерегли ЕС от такого шага, заявив, что он нанесет ущерб автопроизводителям, импортирующим машины китайского производства, повредит планам ЕС по переходу на экологически чистые технологии и создаст риск ответных мер со стороны Пекина. "Вы можете очень быстро выстрелить себе в ногу, - предупредил в начале месяца председатель правления BMW Оливер Ципсе (Oliver Zipse). - Мы не считаем, что наша промышленность нуждается в защите". Немецкие автопроизводители, включая Mercedes-Benz, в значительной степени зависят от доходов, получаемых на китайском рынке.

Возвращение в Белый дом Трампа угрожает американо-китайской торговле

Нынешнее повышение Вашингтоном тарифов на китайский импорт происходит на фоне президентской кампании в США, в ходе которой президент-демократ Байден стремится продемонстрировать отличие своих подходов к торговле с Китаем от позиции своего предшественника и вновь вероятного соперника республиканца Дональда Трампа.

Дональд Трамп на предвыборном митинге, 16 марта 2024 года Фото: Meg Kinnard/AP Photo/picture alliance

Трамп планирует широкомасштабное повышение пошлин в отношении товаров из КНР, которое, по мнению нынешней администрации, заходит слишком далеко. Во время предвыборного митинга в Нью-Джерси 11 мая экс-президент выступил за введение еще более высоких тарифов на них. "Он (Байден. - Ред.) говорит, что собирается ввести 100-процентный тариф на все китайские электромобили. Разве это не прекрасно? Байдену следовало сделать это еще четыре года назад", - добавил Дональд Трамп.

И предупредил, что компании из Китая, чтобы избежать высоких тарифов, будут пытаться собирать автомобили в Мексике, поставляя их в США в соответствии с правилами Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). В этой связи Трамп пообещал, что введет 200-процентные импортные пошлины на китайские автомобили, произведенные в Мексике, и дополнительно повысит на 60% тарифы на все китайские товары.