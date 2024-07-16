США подтвердили нападения на торговые суда в Красном море

США подтвердили нападения на торговые суда в Красном море16 июля 2024 г.
США во вторник, 16 июля, подтвердили атаки на два торговых судна в Красном море - танкер Bentley I, транспортирующий растительное масло из России в Китай, и нефтяной танкер Chios Lion. По сообщению американских военных, Bentley I не пострадал, жертв нет, он смог продолжить рейс. В то же время Chios Lion в результате атаки получил повреждения, но люди тоже не пострадали.
Ответственность за оба нападения взяли на себя йеменские хуситы. За последние месяцы они уже неоднократно сообщали о нападениях на суда в Красном и Средиземном морях с применением баллистических ракет, дронов и безэкипажных катеров. Представитель пресс-службы военного крыла группировки Яхья Сари заявил, что атаки осуществляются в ответ на удары Израиля по сектору Газа.
Удары хуситов по судам в Красном м Средиземном морях
До этого Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что два судна подверглись атаке в Красном море неподалеку от йеменского города Ходейда, причем экипаж одного из них сообщал о повреждении корабля.
В марте в результате ракетного удара хуситов по судну True Confidence в Аденском заливе погибли трое моряков, в феврале затонул атакованный сухогруз Rubymar. В январе прошлого года хуситы захватили ролкер Galaxy Leader. Нападения хуситов создают проблемы для международного судоходства и усиливают напряженность в регионе. США и их союзники усилили военное присутствие в регионе и периодически наносят ракетные удары по позициям хуситов.