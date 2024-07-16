США подтвердили нападения на торговые суда в Красном море

По сообщению армии США, ударам подверглись два танкера. Одно судно получило повреждения, но смогло продолжить рейс. Ответственность за нападения взяли на себя йеменские хуситы.

США во вторник, 16 июля, подтвердили атаки на два торговых судна в Красном море - танкер Bentley I, транспортирующий растительное масло из России в Китай, и нефтяной танкер Chios Lion. По сообщению американских военных, Bentley I не пострадал, жертв нет, он смог продолжить рейс. В то же время Chios Lion в результате атаки получил повреждения, но люди тоже не пострадали.

Ответственность за оба нападения взяли на себя йеменские хуситы. За последние месяцы они уже неоднократно сообщали о нападениях на суда в Красном и Средиземном морях с применением баллистических ракет, дронов и безэкипажных катеров. Представитель пресс-службы военного крыла группировки Яхья Сари заявил, что атаки осуществляются в ответ на удары Израиля по сектору Газа.

Удары хуситов по судам в Красном м Средиземном морях

До этого Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что два судна подверглись атаке в Красном море неподалеку от йеменского города Ходейда, причем экипаж одного из них сообщал о повреждении корабля.

В марте в результате ракетного удара хуситов по судну True Confidence в Аденском заливе погибли трое моряков, в феврале затонул атакованный сухогруз Rubymar. В январе прошлого года хуситы захватили ролкер Galaxy Leader. Нападения хуситов создают проблемы для международного судоходства и усиливают напряженность в регионе. США и их союзники усилили военное присутствие в регионе и периодически наносят ракетные удары по позициям хуситов.