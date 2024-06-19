UKMTO: Хуситы, вероятно, потопили второе грузовое судно

Около недели назад грузовое судно "Тутор" дало течь из-за обстрела ракетами и атаки начиненного взрывчаткой дистанционно управляемого катера. На месте судна были обнаружены только обломки и нефть, сообщила организация.

Йеменские повстанцы-хуситы, вероятно, потопили уже второе грузовое судно в Красном море за недавний период, сообщил вечером во вторник, 18 июня, Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO). Согласно последнему сообщению организации, на месте предполагаемого нахождения угольного балкера "Тутор", принадлежащем Греции, были обнаружены только обломки и нефть. "Власти сообщают об обломках и разливе топлива, обнаруженных в последнем зарегистрированном месте (нахождения судна - Ред.) Предполагается, что судно затонуло", - сообщает UKMTO .

Как следует из предыдущих сообщений, около недели назад это судно было обстреляно ракетами и подверглось атаке дистанционно управляемого катера, начиненного взрывчаткой, вследствие чего дало течь. По данным британских СМИ, судно подверглось атаке 12 июня примерно в 120 км от йеменского города Эль-Ходейда. Экипаж эвакуировали на американский ракетный крейсер Philippine Sea, а торговое судно бросили дрейфовать. Один из членов экипажа, который, предположительно, находился в машинном отделении корабля, до сих пор числится пропавшим без вести, сообщало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Хуситы активизировали свои нападения на суда в Красном море

Потопление "Тутора" стало вторым случаем гибели коммерческого судна в результате нападения хуситов. Так, в ближайшее время может затонуть и грузовое судно "Вербена". Экипаж принадлежащего Украине сухогруза "Вербена" (ходит под флагом Палау и эксплуатируется Польшей) был эвакуирован после того, как судно атаковали повстанцы у берегов Йемена в Аденском заливе, сообщил UKMTO 15 июня.

Удар по судну был нанесен 13 июня двумя противокорабельными ракетами, уточнили в CENTCOM. По данным ВС США, один из моряков был тяжело ранен, а само судно оказалось охвачено огнем и начало тонуть. Представитель йеменской группировки Яхья Сари сообщил в Telegram, что сухогруз затонул. Раненый моряк был доставлен вертолетом с Philippine Sea на другой корабль для оказания ему медицинской помощи.

Нападения хуситов на корабли

Йеменские повстанцы начали атаковать проходящие мимо побережья страны торговые суда дронами и ракетами в ноябре 2023 года, назвав это ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа. В конце мая лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что они обстреляли уже около 130 кораблей, и пообещал увеличить частоту атак.

В Красном море и Аденском заливе находится группировка военных кораблей стран Запада, охраняющих гражданское судоходство в этих водах от атак хуситов. В этой операции принимал участие фрегат ВМС ФРГ Hessen. Авиация США и Великобритания наносила удары по объектам боевиков в Йемене.

1 июня хуситы заявили, что атаковали два американских военных корабля, включая авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Центральное командование ВС США признало обстрел одного своего корабля, однако заявило, что повреждений при этом нанесено не было.