Хуситы атаковали украинское судно, экипаж эвакуирован

Экипаж принадлежащего Украине сухогруза "Вербена" был эвакуирован после того, как судно атаковали у берегов Йемена повстанцы-хуситы. Один из моряков ранен. Хуситы утверждают, что судно в результате атаки затонуло.

Экипаж принадлежащего Украине сухогруза "Вербена" (ходит под флагом Палау и эксплуатируется Польшей) был эвакуирован после того, как судно атаковали у берегов Йемена, в Аденском заливе, повстанцы-хуситы. Об этом сообщил в субботу, 15 июня, Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Удар по судну был нанесен 13 июня двумя противокорабельными ракетами, добавило Центральное командование вооруженных сил США. По его данным, один из моряков в результате был тяжело ранен, а само судно оказалось охвачено огнем и начало тонуть. Представитель йеменской группировки Яхья Сари сообщил в Telegram, что сухогруз затонул, подтверждений этой информации из других источников нет.

Раненый моряк был доставлен вертолетом с американского ракетного крейсера USS Philippine Sea на другой корабль для оказания ему медицинской помощи.

Нападения хуситов на корабли

Йеменские повстанцы начали атаковать проходящие мимо побережья страны торговые суда дронами и ракетами в ноябре, назвав это ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа. В конце мая лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что они обстреляли уже около 130 кораблей, и пообещал увеличить частоту атак.

В Красном море и Аденском заливе находится группировка военных кораблей стран Запада, охраняющих гражданское судоходство в этих водах от атак хуситов. В этой операции принимал участие фрегат ВМС ФРГ Hessen. Авиация США и Великобритания наносила удары по объектам боевиков в Йемене.

1 июня хуситы заявили, что атаковали два американских военных корабля, включая авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Центральное командование ВС США признало обстрел одного своего корабля, однако заявило, что повреждений при этом нанесено не было.