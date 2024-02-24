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США и Великобритания вновь нанесли удары по объектам хуситов

Александра Иванова
25 февраля 2024 г.

По данным Пентагона, среди пораженных ВС США и Великобритании целей - подземный склад вооружений, склад с ракетами, дроны, средства ПВО и радарные установки хуситов.

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Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Истребитель Eurofighter Typhoon (фото из архива)Фото: Nicholas.T.Ansell/PA Wire/empics/picture alliance

Воздушные силы США и Великобритании в ночь на воскресенье, 25 февраля, нанесли совместные удары по 18 объектам повстанцев-хуситов в Йемене. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Соединенных Штатов в Вашингтоне.

Указывается, что эти атаки стали ответом на продолжающиеся нападения хуситов на торговые суда в Красном море. Согласно заявлению Пентагона, среди пораженных целей были подземный склад вооружений, склад с ракетами, дроны, средства противовоздушной обороны и радарные установки хуситов.

В свою очередь правительство Великобритании сообщило, что для удара коалиции по военным объектам хуситов в Йемене 24 февраля были задействованы четыре самолета Typhoon FGR4 Королевских ВВС при поддержке двух самолетов-заправщиков Voyager. Для уничтожения дронов большой дальности, используемых хуситами как для разведки, так и для нападений, были применены высокоточные управляемые бомбы Paveway IV, говорится в пресс-релизе.

На протяжении последних нескольких недель вооруженные силы США и Соединенного Королевства уже не раз совместно наносили удары по объектам хуситов в Йемене.

Участие бундесвера в миссии ЕС по защите торговых судов в Красном море

23 февраля германский бундестаг предоставил вооруженным силам страны (бундесверу) мандат на участие в миссии Евросоюза Aspides по защите торговых кораблей от нападения хуситов в Красном море. Данное решение Берлина, в частности, дало возможность задействовать для этих целей фрегат ВМС ФРГ Hessen.

Этот боевой корабль, оснащенный зенитными ракетами, специально предназначен для эскорта судов и контроля за морским пространством. С помощью специального радара Hessen способен контролировать воздушное пространство размером с Северное море.

Атаки хуситов на суда в Красном море

После нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, регулярно атакуют дронами и ракетами коммерческие суда в Красном море. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией. Белый дом 17 января сообщил, что США вернули йеменских хуситов в список глобально действующих террористических организаций.

По данным агентства AFP, по маршруту между Азией и Европой, проходящему через Красное море, осуществляется перевозка 12 процентов товаров в мировой торговле и существенной части энергоносителей для Европы.

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Statement on air strikes against Houthi military targets in Yemen
www.gov.uk