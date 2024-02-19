Совет ЕС одобрил военно-морскую миссию в Красном море

Совет ЕС одобрил запуск военно-морской операции Aspides в Красном море. В миссии по защите торговых судов от нападений йеменских хуситов примет участие немецкий фрегат "Гессен".

Министры иностранных дел стран - членов ЕС одобрили начало военно-морской операции в Красном море для защиты судоходства от йеменских хуситов. Согласно решению, принятому в понедельник, 19 февраля, в Красное море и соседние морские районы будут отправлены европейские военные корабли и самолеты сопровождения, которые должны будут защищать передвигающиеся там торговые суда.

В сообщении Совета ЕС указывается, что "операция Aspides обеспечит военно-морское присутствие ЕС в районе, где с октября 2023 года многочисленные нападения хуситов были направлены против международных коммерческих судов".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала решение Совета ЕС. "Помимо ответа на кризис это еще и шаг к более сильному присутствию ЕС на море, чтобы защитить европейские интересы", - написала она в соцсети Х.

В операции Aspides будет участвовать немецкий фрегат

В миссии примет участие немецкий фрегат "Гессен" с 240 солдатами на борту. Оснащенный зенитными ракетами корабль длиной 143 метра был отправлен из Вильгельмсхафена в Средиземное море 8 февраля.

Кроме того, Германия намерена предоставить персонал для штаба операции в греческой Ларисе и вертолеты.

Годичный мандат миссии ЕС под названием Aspides должен быть одобрен германским бундестагом. Голосование ожидается в пятницу, 23 февраля.

Атаки хуситов на суда в Красном море

Поддерживаемые Ираном йеменские мятежники-хуситы регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией. Соединенные Штаты и Великобритания при поддержке союзников с середины января наносят массированные удары по объектам хуситов в Йеменской Республике.

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