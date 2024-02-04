США анонсировали новые удары по целям на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки планируют продолжать наносить удары по целям на Ближнем Востоке, "поддерживаемым Ираном", заявил советник президента страны по нацбезопасности Джейк Салливан в воскресенье, 4 февраля.

Накануне США и Великобритания начали третью волну авиаударов по инфраструктуре йеменских хуситов. А в пятницу, 2 февраля, американские войска ударили по проиранским силам в Ираке и Сирии.

Кроме того, Салливан не стал исключать или анонсировать ударов по международно признанной территории Ирана. "Я скажу лишь, что президент намерен решительно ответить на нападения на наш народ. Президент также не стремится к расширению войны на Ближнем Востоке", - заявил он в эфире телеканала NBC.

Убийство американских солдат

В конце января 2024 года американские военные сообщили об ударе беспилотника по американской базе на границе Иордании и Сирии. В результате атаки погибли трое солдат армии США, еще до 34 военных получили ранения или были контужены. Президент США Джо Байден сообщил, что нападение было осуществлено "радикальными вооруженными группировками", которые "опираются на Иран". Он пообещал привлечь к ответственности всех виновных "в тот момент и тем способом, которые сочтем нужными". Вместе с тем он не уточнил, собирается ли Америка вступать в прямую военную конфронтацию с Тегераном.

Джо Байден и Джилл Байден наблюдают за почетной перевозкой тел американских военных, погибших в результате удара беспилотника Фото: Roberto Schmidt/AFP

Иран, в свою очередь, назвал заявления о своей причастности к удару "безосновательными" и пообещал решительно ответить на любое нападение.

Атаки хуситов на суда в Красном море

С начала октября 2023 года йеменские хуситы атакуют коммерческие и военные суда в Красном море. Они заявили, что это стало ответом на войну между израилем и террористической организацией ХАМАС.

Джо Байден назвал нападения хуситов на иностранные суда "беспрецедентными". В январе 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна начали наносить массированные удары по объектам хуситов в Йемене.

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