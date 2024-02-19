У берегов Йемена вновь произошла атака на судно

Взрыв вблизи судна привел к повреждению, но члены экипажа в безопасности, сообщил центр UKMTO. Военные корабли и торговые суда в Красном море уже несколько месяцев подвергаются атакам хуситов.

У юго-западного побережья Йемена вновь зафиксировано нападение на судно. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) рассказал об инциденте в 35 морских милях к югу от портового города Моха в ночь на понедельник, 19 февраля.

"Капитан сообщил о взрыве в непосредственной близости от судна, что вызвало повреждение. Капитан сообщил, что все члены экипажа находятся в безопасности", - указали в UKMTO. Центр не привел название и тип судна.

Позднее в ведомстве уточнили, что экипаж, по сведениям военных властей, покинул судно. Судам рекомендуется следовать с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности, добавили в UKMTO.

Атаки хуситов на суда в Красном море

Поддерживаемые Ираном йеменские мятежники-хуситы регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией. Соединенные Штаты и Великобритания при поддержке союзников с середины января наносят массированные удары по объектам хуситов в Йеменской Республике.

Страны Евросоюза в начале февраля договорились о проведении военной операции Aspides для защиты торгового судоходства в Красном море. Ожидается, что официальное решение о запуске операции будет принято на конференции глав МИД стран ЕС в Брюсселе 19 февраля.

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