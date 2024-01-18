Почему конфронтация с США может усилить позиции хуситов

Хуситы уже многого добились благодаря нынешнему противостоянию на Красном море, считают наблюдатели. Воздушные удары США только укрепили легитимность повстанцев в Йемене и за его пределами.

Нынешняя эскалация в Красном море между хуситами и военно-морской коалицией во главе с США во многом отвечает интересам йеменских повстанцев, поддерживаемых Ираном. Более того, они даже приветствуют ее, считают аналитики. "Хуситы искали возможность для конфронтации с Соединенными Штатами“, - рассказал DW Хишам аль-Омейси, бывший директор Центра информационных исследований Йемена в Вашингтоне. "Последние восемь лет они рассказывали своим последователям, что воюют с США и Израилем, и нынешняя конфронтация - это отличный шанс для них", - добавил он.

Хуситы заявляют своим сторонникам, что воюют с США и Израилем Фото: AP Photo/dpa/picture alliance

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда формирования хуситов, поддерживаемые Ираном, начали бороться против центрального правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией. Девять лет противостояния привели к разделению Йемена на контролируемый хуситами север и запад страны, включая ведущий в Красное море пролив Баб-эль-Мандеб, и на юг, находящийся под управлением международно признанного правительства и его союзников. Восток страны контролируют местные племена.

По данным Организации Объединенных Наций, инфраструктура Йемена разрушена. В результате конфликта страна переживает один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. Тем временем хуситы, официально именуемые "Ансар Аллах", ведут с Саудовской Аравией переговоры о долгосрочном прекращении огня. Ожидается, что в январе спецпредставитель США по Йемену Тим Лендеркинг примет участие в заключении мирного соглашения между Саудовской Аравией и повстанцами. "Заставив Саудовскую Аравию признать их (в качестве национального правительства Йемена. - Ред.), хуситы надеются, что остальной мир последует этому примеру и согласится с их легитимностью на международной арене", - добавил Хишам аль-Омейси.

До сих пор только Иран признает хуситов законным правительством Йемена, рассказал DW Томас Джуно, доцент Университета Оттавы в Канаде и аналитик по вопросам Ближнего Востока. "Они хотят заставить международное сообщество иметь дело с ними, угоняя корабли, запуская ракеты, ведя переговоры с Саудовской Аравией, и они хотят быть признанными ключевым членом "оси сопротивления", возглавляемой Ираном, которая включает в себя региональные группы, поддерживаемые Тегераном и противостоящие США и Израилю", - сказал Джуно.

Хуситы уже "выиграли конфронтацию"?

"Хуситские атаки пугают меня, так как они угрожают нашей хрупкой стабильности", - заявила в беседе с DW 20-летняя Манар Салех, жительница столицы Йемена Саны. "Йемен не видел настоящего мира и стабильности в течение девяти лет", - добавила она. По мнению Салех, палестинцы в Газе должны получать поддержку, но желательно таким образом, чтобы в очередной раз не "жертвовать ситуацией в Йемене".

Еще одна жительница Саны, Ум Аммар, мать пятерых детей, тоже готова поддержать палестинцев "всеми возможными способами. Однако, надеюсь, без ущерба для нашей страны", - сказала она DW.

"Общественность в значительной мере поддерживает хуситов, так как жители Йемена очень эмоционально относятся к палестинскому вопросу", - сообщил DW Абдулгхани аль-Ириани, старший исследователь йеменской аналитической группы Центр стратегических исследований в Сане. Он отметил, что в последние недели отношение жителей страны к хуситам изменилось. "Хуситы наконец получили широкую поддержку, после того как все эти годы их ненавидели за то, что они были очень жесткими с людьми, находящимися под их контролем, за коррупцию, угнетение и идеологию превосходства", - сказал аль-Ириани DW. Хуситы "выиграли эту конфронтацию в тот день, когда выпустили первую ракету", - считает он.

Военная победа не является целью хуситов

Мохамед аль-Ириани, научный сотрудник Центра политики Йемена, также считает, что исход нынешней эскалации определит не военное превосходство. До сих пор военно-морская коалиция во главе с США не добилась военной победы над йеменскими повстанцами. "Это дает хуситам возможность для дальнейших провокаций, и их стратегия, похоже, основывается на ожидании того, что США в настоящее время заняты внутренней избирательной кампанией и могут быть ограничены в своих возможностях эффективно реагировать", - сказал аль-Ириани в интервью DW.

Акция сторонников хуситов 12 января 2024 года Фото: Osamah Yahya/ZUMA Wire/IMAGO

Кроме того, судя по всему, этот конфликт обойдется хуситам недорого. Удар беспилотника по грузовому судну в Красном море обходится повстанцам примерно в 1200 долларов, в то время как для альянса во главе с США затраты значительно выше - около 1,5 млн долларов за одну выпущенную ракету, отметил бывший директор Центра информационных исследований Йемена в Вашингтоне Хишам аль-Омейси. Даже наземное наступление пойдет на пользу хуситам, предупреждает он. "Боевые действия на земле укрепят их легитимность не только в Йемене, но и на региональном уровне", - считает эксперт.

По его словам, в последние несколько недель наблюдается тенденция, когда даже те, "кто был настроен против хуситов, начинают им симпатизировать". Поэтому повстанцы даже использовали войну в Газе, чтобы начать массовую вербовку в свои ряды в Йемене, добавил он.

"Не стоит забывать, что это страна, где 80 процентов населения нуждаются в помощи, а многие просто обнищали. Так что если эта ситуация даст им возможность заработать на хлеб, устроившись на работу в армию или вступив в одну из группировок, они ею воспользуются", - заключил аль-Омейси. "Йеменцы не хотят войны, но если ситуация их вынудит, они будут хорошими бойцами, что они и продемонстрировали за последние восемь лет".

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