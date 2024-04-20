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Фрегат Hessen завершил участие в операции в Красном море

Александра Иванова
20 апреля 2024 г.

Фрегат Hessen в течение восьми недель обеспечивал безопасность торговых судов в Красном море в рамках миссии ЕС Aspides. Он возвращается в Германию.

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Фрегат германского бундесвера Hessen
Фрегат бундесвера HessenФото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Германский фрегат Hessen, в течение восьми недель принимавший участие в военно-морской операции ЕС Aspides по защите торговых кораблей от йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, завершил свою миссию и направляется обратно в ФРГ. Об этом сообщают вооруженные силы ФРГ (бундесвер) в субботу, 20 апреля.

Нападения хуситов на торговые суда в Красном море участились с октября 2023 года, вскоре после масштабного нападения на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС. Своими атаками хуситы пытаются вынудить Израиль прекратить удары по сектору Газа, наносимые им в рамках ответной военной операции против исламистских боевиков, скрывающихся там.

Участие фрегата Hessen в миссии ЕС Aspides

8 февраля 2024 года оснащенный зенитными ракетами фрегат бундесвера Hessen, длина которого составляет 143 метра, был отправлен из Вильгельмсхафена в Средиземное море. На его борту находятся 240 военнослужащих.

23 февраля германский бундестаг предоставил бундесверу мандат на участие в миссии Евросоюза Aspides, который позволял подключить к миссии до 700 военных.

Как сказал тогда министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), миссия в Красном море станет для бундесвера "одной из самых опасных за прошедшие десятилетия". Однако она нужна для "обеспечения свободы морских путей" и является "вкладом в стабилизацию региона", добавил политик.

 

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