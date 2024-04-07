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ПолитикаЙемен

У побережья Йемена атакованы еще два судна

Жан Рофе
7 апреля 2024 г.

За последние сутки зафиксировано уже три атаки на корабли вблизи йеменского побережья, сообщают британские службы.

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Атака хуситов на швейцарский контейнеровоз MSC Sky II у берегов Йемена, 4 марта 2024 года
Хуситы атакуют суда в Красном море с ноября 2023 года (фото из архива)Фото: Indian Navy on X/AP/dpa/picture alliance

Два судна в воскресенье, 7 апреля, подверглись нападениям около побережья Йемена, сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности морских перевозок. По ее данным, одно судно было атаковано примерно в 102 морских милях к юго-западу от йеменского города Эль-Мукалла.

Компания предупредила экипажи находящихся поблизости кораблей о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной активности. Кто совершил нападение, Ambrey не указала. Ранее она сообщила о падении снаряда рядом с судном к юго-западу от йеменского порта Аден в Аденском заливе.

UKMTO: Экипаж в безопасности

Как передает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), инцидент произошел в 59 морских милях к юго-западу от порта Аден, "ракета упала в воду в непосредственной близости" от судна.

"Сообщений о повреждениях судна не поступало, экипаж в безопасности", - говорится в сообщении UKMTO. Ведется расследование.

Между тем йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что нанесли удары по британскому кораблю и ряду американских фрегатов в Красном море, а также двум израильским судам в Аравийском море и Индийском океане, направлявшихся в порты Израиля. Военные операции проводились в течение последних 72 часов, сказал военный представитель движения Яхья Сария, которого цитирует Reuters. Других подробностей о нападениях он не привел.

Три инцидента за последние 24 часа

Воскресные атаки произошли спустя несколько часов после того, как две ракеты были замечены рядом с судном к юго-западу от йеменского портового города Ходейда, о чем сообщили UKMTO и Ambrey. Одна ракета, по данным UKMTO, была перехвачена силами возглавляемой США коалиции, а вторая упала в воду рядом с судном

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы с ноября 2023 года постоянно атакуют дронами и ракетами западные коммерческие суда в Красном море. Группировка назвала свои действия протестом против военных операций Израиля в секторе Газа и пообещала атаковать все корабли, связанные с Израилем. При этом мишенями хуситов становятся не только военные корабли, но и торговые суда из разных стран.

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Война в Йемене: кто такие хуситы и в чем их цель?

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