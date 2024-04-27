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Йеменские хуситы вновь атаковали суда в Красном море

Роман Сулима
27 апреля 2024 г.

По данным военных США, в результате атаки принадлежащее Великобритании судно Andromeda Star получило незначительные повреждения.

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Запуск ракеты Sea Viper с эсминца Diamond британских ВМС для отражения атаки йеменских хуситов 24 апреля
Запуск ракеты с эсминца британских ВМС для отражения атаки хуситов (24 апреля 2024 года)Фото: LPhot Chris Sellars/MoD Crown copyright/AP/picture alliance

Два судна в Красном море в пятницу, 26 апреля, подверглись нападению со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. Хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты "вблизи судна Maisha и судна Andromeda Star, принадлежащего Великобритании и идущего под панамским флагом", говорится в сообщении.

Американские военные уточняют, что на Andromeda Star сообщили о незначительных повреждениях, однако судно продолжило свой рейс.

Центр UKMTO зафиксировал две атаки у берегов Йемена

Несколькими часами ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о двух атаках на судно в 14 морских милях к юго-западу от йеменского города Моха. При первой атаке "в непосредственной близости от судна произошел взрыв, который почувствовал экипаж", а при второй предположительно две ракеты повредили судно, пояснили в UKMTO, не уточнив, о каком судне шла речь.

В то же время британское агентство по безопасности морских торговых операций Ambrey подтвердило, что в этом "инциденте были замечены три ракеты". Ближе всего к месту происшествия находился танкер под флагом Панамы, ранее принадлежавший Великобритании, добавило агентство. По его сведениям, это судно зарегистрировано на Сейшельских островах и направлялось из российского Приморска в индийский Вадинар.

Хуситы взяли на себя ответственность за поражение судна

Позднее представитель йеменских хуситов Яхья Сария заявил об ответственности этой группировки за нападение, отмечает агентство AFP. По его словам, речь идет о прямом попадании ракет в танкер Andromeda Star.

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